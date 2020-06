Il festival dello shopping di metà anno di AliExpress mostra una ripresa in tutto il mondo

Le prime 10 ore di saldi hanno registrato l'equivalente delle vendite effettuate durante l'intera giornata del primo giorno dell'evento del 2019

Lo shopping dal vivo è al centro del primo grande evento di vendita su larga scala dopo la pandemia

HANGZHOU, Cina, 26 giugno 2020 /PRNewswire/ -- AliExpress, un marketplace di vendita al dettaglio mondiale online del gruppo Alibaba Group, ha organizzato il suo primo evento di vendita su larga scala dopo la pandemia, il festival dello shopping di metà anno "Summer Sale". Le vendite realizzate nelle prime 10 ore del festival sono state pari a quelle effettuate per l'intero primo giorno dell'evento di vendita dello scorso anno, ciò mostra una ripresa dei consumatori di tutto il mondo, che si stanno risollevando dalla pandemia. Con circa 100.000 venditori e 70 milioni di articoli coinvolti nel festival dello shopping, il totale delle vendite del primo giorno del festival di metà anno ha raggiunto una crescita del 50% rispetto all'anno precedente.

I paesi europei e asiatici hanno mostrato un'eccezionale crescita delle vendite rispetto all'anno precedente, a dimostrazione che gli acquirenti sono desiderosi di spendere. La Corea del Sud ha registrato la più alta crescita di vendite del 113% il primo giorno, seguita da Spagna, Russia, Polonia, Brasile e Francia. Poiché molte persone in tutto il mondo sono state portare a lavorare da remoto o a lavorare da casa, il festival dello shopping ha registrato anche una crescita di oltre il 100% su base annua per la vendita di elettrodomestici, mobili, computer e dispositivi per le telecomunicazioni.

Spinto dal social commerce e dalla capacità di coinvolgere il pubblico con contenuti di qualità, il live streaming ha preso d'assalto il festival durante i saldi estivi. I clienti provenienti da 213 paesi e regioni hanno assistito a 1.844 sessioni di live streaming per acquistare i prodotti in vendita. Alle sessioni hanno partecipato oltre 1.300 marchi e 109 influencer, in 32 lingue. I primi 5 paesi che hanno condotto in termini di pubblico il live streaming sono stati Russia, Spagna, Francia, Brasile e Polonia e Xiaomi, Huawei, Umidigi, Calk Official Store e Soocas sono stati i primi cinque marchi che hanno registrato il massimo delle vendite durante le sessioni.

"Siamo entusiasti di vedere consumatori, marchi e influencer provenienti da tutto il mondo che cavalcano il successo del festival dello shopping di metà anno e creano contenuti entusiasmanti. Le vendite legate al live streaming sono diventate una delle tendenze più diffuse nell'e-commerce, rimodellando il settore della vendita al dettaglio attraverso lo sviluppo di una tendenza "see-now, buy-now" che offre ai consumatori una gratificazione immediata," ha dichiarato Wang Mingqiang, general manager di AliExpress.

Ha aggiunto inoltre che "Guardando all'enorme successo che il festival ha avuto in tutto il mondo, crediamo che il live streaming possa essere un fenomeno utile a stimolare l'economia. Siamo concentrati nel creare una comunità di influencer, nel condividere le esperienze e la buona pratica per seguire le tendenze in tutto il mondo, con uno sguardo verso l'Europa come prossimo obiettivo."

AliExpress porta la tendenza del social commerce in tutto il mondo

Per portare questa tendenza in tutto il mondo, AliExpress ha lanciato una piattaforma unica chiamata AliExpress Connect con l'obiettivo di favorire la crescita dei content creator e aiutare le aziende ad aumentare le vendite. Basata sul concetto di piattaforma one-stop-shop in cui i brand offrono la possibilità agli influncer di scegliere quali prodotti e contenuti promuovere, aiutandoli a espandere facilmente la propria attività, AliExpress Connect è progettata per creare opportunità di business sia per i marchi che per i content creator e si avvia a diventare uno strumento importante per chi opera in questo settore.

AliExpress insieme alla sua rete di venditori cavalca le nuove tendenze generate dal cambiamento del comportamento dei consumatori

Il festival dello shopping di metà anno è il primo evento di vendita su larga scala di AliExpress dopo lo scoppio della pandemia ed è arrivato in un momento perfetto per riaccendere la crescita dei venditori di tutto il mondo. Le aziende sono pronte a vedere risultati di vendita incoraggianti poiché i consumatori si abituano sempre di più alla vendita al dettaglio online in tutto il mondo dopo il lockdown.

Nonostante la pandemia, AliExpress ha visto un'impennata delle vendite dei prodotti per il fitness in Francia, Spagna e Italia durante il lockdown. Un'altra tendenza significativa che è venuta alla ribalta è stata il ritorno ai mezzi di trasporto personali. Man mano che le misure del lockdown si sono allentate e le persone hanno iniziato ad uscire, i consumatori hanno iniziato ad interessarsi all'acquisto di biciclette e scooter elettrici invece di puntare sui mezzi pubblici.

