HEVC Advance annuncia che le aliquote delle royalty resteranno ai livelli attuali

Anche i massimali rimarranno invariati per i licenziatari del programma di HEVC Advance prima del 2021

BOSTON, 1 luglio 2020 /PRNewswire/ -- HEVC Advance, società indipendente di amministrazione di licenze, ha annunciato oggi che le attuali aliquote delle royalty previste per le licenze pool HEVC/H.265 rimarranno invariate per il prossimo mandato quinquennale, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 (il "Primo termine di rinnovo").

HEVC Advance ha anche annunciato che i massimali di Category ed Enterprise aumenteranno del 20% a partire dal 1° gennaio 2021 ma tali aumenti saranno sospesi fino alla fine del Primo termine di rinnovo per tutti i licenziatari che aderiscono al programma entro il 31 dicembre 2020 e che rimangono in regola.

"Siamo davvero lieti che i nostri licenzianti abbiano deciso di mantenere le aliquote e i massimali esistenti per le società che soddisfano le loro obbligazioni di proprietà intellettuale", ha affermato Peter Moller, CEO di HEVC Advance. "La decisione dei nostri licenzianti è particolarmente degna di nota considerando il travolgente successo del pool HEVC Advance nel consolidamento dei titolari di brevetti HEVC. Contiamo ora 29 licenzianti e circa 11.000 brevetti essenziali, rispetto ai 6 licenzianti e circa 500 brevetti del 2016, al momento del lancio. E tutto ciò senza alcun aumento delle aliquote delle royalty!"

HEVC Advance ricorda a tutti i titolari di brevetti essenziali standard HEVC non ancora licenzianti nel pool HEVC Advance che sono ancora disponibili incentivi sotto forma di maggiori punti brevetto per i brevetti presentati e ritenuti essenziali entro il 31 dicembre 2020. Per ulteriori informazioni, contattare HEVC Advance all'indirizzo

