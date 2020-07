La startup di software open-source per il process mining Apromore ottiene 4 milioni di euro in finanziamenti

MELBOURNE, Australia, 7 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Apromore, sviluppatore leader di tecnologia open-source per il process mining, ha annunciato oggi di aver ottenuto 6,84 milioni di dollari australiani (4 milioni di euro) in un round di finanziamenti di Serie A guidato dallo specialista tedesco di business process management GBTEC. Il fundraising ha anche coinvolto investimenti dalla società tecnologica di consulenze Leonardo, con sede a Melbourne, e dall'Università di Melbourne, che ha aiutato ad incubare Apromore prima dello spinout.

L'investimento consentirà ad Apromore di rafforzare le sua capacità di sviluppo prodotto e di espandersi nelle aree di AI-driven automated process improvement, robotic process mining, prescriptive process monitoring e automated decision optimization. Secondo la guida di marcato per il process mining di Gartner del 2019: "[Apromore] si focalizza considerevolmente di più dei suoi concorrenti sul supporto intelligente per il process model enhancement, e sull'analisi predittiva."

L'investimento permetterà ad Apromore di capitalizzare sul suo successo ad oggi e di consolidare ulteriormente la sua posizione di mercato.

Il prof. Marcello La Rosa, AD di Apromore, ha evidenziato il fatto che "Apromore eredita un decennio di R&S in business process management e process mining, ed incorpora i più avanzati algoritmi di process mining in Apromore. Questo investimento ci consentirà di mantenere il nostro vantaggio competitivo, inglobando nel nostro prodotto le ultime ricerche e innovazioni nel campo dell'AI-driven automated process improvement. Ci permetterà anche di continuare a perseguire la nostra missione di democratizzare il process mining attraverso il nostro modello di business open-source."

L'investimento è affiancato da una partnership strategica con GBTEC. La partnership vedrà GBTEC offrire la tecnologia di process mining di Apromore come componente chiave della sua piattaforma BIC per la modellazione e l'automazione dei processi aziendali.

Commentando sull'investimento e la partnership strategica, l'AD di GBTEC, Gregor Greinke, ha detto: "l'integrazione di Apromore nella piattaforma BIC fornirà uno sportello unico per le aziende che vogliono accelerare il loro percorso di trasformazione digitale abbracciando l'intero ciclo di vita dell'ottimizzazione di processo. Le capacità analitiche che Apromore apporta alla piattaforma BIC sono veramente eccezionali quando si tratta di identificare perdite di efficienza operativa, cicli di rilavorazione, sprechi e colli di bottiglia. Unendo le nostre forze, siamo certi di poter costituire uno dei migliori strumenti di analisi ed ottimizzazione di processo guidata dall'intelligenza artificiale nel mercato."

Anche il direttore generale di Leonardo, Adam Mutton, è intervenuto sul potenziale di Apromore: "Apromore fa da guida nel miglioramento innovativo di processo basato sull'intelligenza artificiale – dalla discovery automatizzata di processi as-is alla modellazione predittiva in tempo reale alle direzioni future che coinvolgono robotic process discovery, scripting e automazione. I clienti sono entusiasti della possibilità di ridurre drasticamente i tempi di process discovery e analisi, analizzare rapidamente grandi quantità di dati, approfondire specifiche problematiche legate alle performance e compliance di processo, ed analizzare le cause che determinano questi problemi per identificare le iniziative di process improvement con priorità maggiore".

Il prof. Mark Cassidy, preside della Melbourne School of Engineering, ha aggiunto: "questa è una chiara dimostrazione del forte impegno della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Melbourne di trasformare la ricerca di classe internazionale in innovazione commerciale." Il prof. Uwe Aickelin, direttore della School of Computing and Information Systems, ha aggiunto: "questa spinout di successo è testimone della alta qualità e rilevanza della ricerca condotta nella nostra scuola, ed accentua la nostra posizione di hub di livello internazionale per la ricerca nell'area informatica".

Apromore è il risultato di oltre un decennio di ricerca e innovazione all'Università di Melbourne, all'Università di Tartu (Estonia) e in altri istituti di ricerca nel mondo.

Gartner non promuove alcun rivenditore, prodotto o servizio descritto nelle sue pubblicazioni di ricerca, e non consiglia agli utenti di scegliere solo quei vendor con i più alti rating o altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner consistono delle opinioni di Gartner e non devono essere intese come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, riguardo a questa ricerca, compresa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità ad un particolare scopo.

