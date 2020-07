Overplace - Digitalizzazione dell’imprese durante e dopo le restrizioni

Overplace- digitalizzazione imprese

Perugia, 08/07/2020 - Overplace - Le Pagine Azzurre, durante i mesi più difficili della pandemia di coronavirus, ha registrato un sensibile aumento dei servizi di prenotazione online da parte degli utenti che ogni giorno si servono della directory telefonica digitale delle aziende italiane. In particolare, è stata registrata una crescita costante per quanto riguarda la richiesta di menu digitali, in relazione alle attività di ristorazione. Inoltre, da quando i proprietari di ristoranti e bar hanno potuto riaprire il loro esercizio, sulla piattaforma overplace.com sono aumentate in maniera esponenziale le recensioni degli utenti per evidenziare l'adozione o meno del rispetto delle misure restrittive imposte dal governo.

Overplace: le ricerche degli utenti ai tempi del coronavirus

Il coronavirus ha accelerato il processo di digitalizzazione del Paese, come testimonia la volontà del governo Conte di promuovere il prima possibile una serie di interventi finalizzati ad accorciare il gap esistente con le altre nazioni (in Europa, secondo l'ultimo indice pubblicato da Desi, l'Italia è 24esima sui 28 Paesi che compongono l'area Ue). Attraverso un recente rapporto elaborato da Overplace - Le Pagine Azzurre, gli italiani hanno fatto largo uso del servizio di prenotazioni online, andando così a incrementare in maniera considerevole un trend già segnalato prima dell'arrivo della pandemia. Inoltre, il portale overplace.com ha proposto un dato interessante riguardo all'aumento delle recensioni su quelle che sono state le misure adottate dai ristoratori nelle prime settimane successive al via libera della ripresa dell'attività. Nello specifico, la maggior parte delle recensioni si è concentrata sul rispetto del contingentamento richiesto dal governo in ottemperanza al protocollo sanitario suggerito dal Comitato tecnico scientifico (Cts): uso dei dispositivi protettivi individuali (mascherine), ingressi contingentati, installazione dei dispenser all'ingresso e nelle aree strategiche dei locali, ecc.

Trend: +67% ricerche web italiani

Quanto rilevato da Overplace - Le Pagine Azzurre è stato confermato da una ricerca di Microsoft pubblicata nei giorni scorsi, con la quale il colosso di Redmond evidenzia come durante il lockdown nel Bel Paese siano aumentate le ricerche web degli italiani fino al 67% rispetto ai tempi pre-coronavirus. Tra i temi più cercati, merita una menzione particolare l'elettronica: le ricerche per smartphone, computer e televisori sono cresciute di oltre 120 punti percentuali, in confronto con quanto registrato nei primi mesi dello scorso anno. Sul podio delle ricerche anche i siti di news (+60%) e le richieste di cibo-spesa online, salite del 58%. Per redigere il suo report, Microsoft ha utilizzato i dati che fanno riferimento alle ricerche eseguite dagli italiani tramite il suo motore di ricerca Bing (attivo di default nei computer con Windows 10 a bordo). Lo stesso report è stato condiviso anche sulle pagine social di overplace.com, a evidenziare ulteriormente quanto le ricerche online abbiano rappresentato un fattore importante nei mesi della pandemia.

Cos'è Overplace - Le Pagine Azzurre

Per definizione, Overplace - Le Pagine Azzurre è l'elenco digitale delle aziende italiane. Evidente la contrapposizione con l'altro elenco delle imprese che operano nel nostro territorio, da cui overplace.com vuole differenziarsi in due aspetti: il colore delle pagine (virtuali, si intende) e lo spazio (online) tramite cui gli utenti possono fruire del servizio. Sul sito è presente un elenco dettagliato delle aziende che scelgono di aderire al progetto Overplace. Inoltre, gli utenti che si iscrivono, hanno la possibilità di prenotare una camera d'albergo, un tavolo al ristorante o una seduta al centro estetico, a patto che l'attività in questione abbia aderito al sito Internet. Le aziende che vogliono entrare in Overplace usufruiscono poi di uno speciale servizio WiFi, rendendo così migliore l'esperienza dei clienti, i quali hanno accesso gratuitamente alla connessione Internet.

Conclusioni

Dalla ricerca condotta da Overplace - Le Pagine Azzurre, elaborando quelli che sono i dati provenienti dagli iscritti alla sua piattaforma, appare evidente come il virus Covid 19 abbia spinto gli italiani a utilizzare computer e dispositivi mobili sempre più spesso per la fruizione di determinati servizi, rivoluzionando il modus operandi non soltanto delle persone ma anche delle aziende.

