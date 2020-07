AvaTrade presenta il rivoluzionario AvaProtect per il trading da desktop

Uno strumento di gestione del rischio innovativo che offre una garanzia di protezione dalle perdite sulle posizioni aperte sul WebTrader di AvaTrade

AvaTrade

, un broker di CFD premiato, ha lanciato AvaProtect – uno strumento rivoluzionario di gestione del rischio con un clic, per la sua applicazione di trading desktop, il WebTrader di AvaTrade. La soluzione rientra nella consolidata strategia di AvaTrade di mettere il successo e la soddisfazione dei clienti al primo posto, con AvaProtect disponibile anche sulla mobile app di AvaTrade, AvaTradeGO.

AvaProtect è pensato per rendere i trader più tranquilli, consapevoli che le loro operazioni sono protette da movimenti di mercato avversi. I clienti di AvaTrade possono attivare AvaProtect ad un piccolo costo e definire il periodo di protezione desiderato. Se, alla fine di tale periodo, la posizione protetta è calata di valore, AvaTrade rimborserà la perdita.

"Il contesto economico e geopolitico odierno offre una notevole volatilità di mercato, che si traduce in grandi opportunità, ma anche grandi rischi per i trader" ha commentato Dáire Ferguson, Amministratore delegato di AvaTrade. "AvaProtect offre ai nostri clienti la possibilità di seguire le loro convinzioni ed esprime le loro idee di mercato, con la consapevolezza che è possibile proteggere le operazioni dalle perdite con AvaProtect, una funzionalità veramente di nicchia nel nostro settore".

Inoltre, Ferguson ha aggiunto: "Il primo impegno di AvaTrade è quello di permettere alla gente di investire e fare trading in sicurezza, in un ambiente affidabile e sicuro e riteniamo che AvaProtect permetta tutto ciò" ha commentato Dáire Ferguson, Amministratore delegato di AvaTrade.

