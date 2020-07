Avviso ai media: Supermicro annuncia il primo summit dedicato allo storage

Il direttore generale di Supermicro, il direttore generale di Nutanix e il vicepresidente senior di Intel illustreranno le ultime innovazioni per i sistemi di storage e soluzioni di memorizzazione per mercati dinamici, come aziende, data center e cloud

SAN JOSE, California, 15 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Il 28 luglio 2020 Supermicro presenterà il suo primo summit online dedicato allo storage, con la partecipazione di figure essenziali di Supermicro e partner per affrontare gli ultimi sviluppi in materia di tecnologia di memorizzazione per aziende, data center e infrastrutture multi-cloud. È confermata la partecipazione di Charles Liang, fondatore e direttore generale di Supermicro CEO; Dheeraj Pandey, fondatore, direttore generale e presidente di Nutanix, e Rob Crooke, vicepresidente senior e direttore generale di Intel NSG.

Evento: primo summit Supermicro dedicato allo storage

Località: l'evento si terrà unicamente in formato digitale, con presentazioni e sessioni di approfondimento con domande e risposte dal vivo

Data e ora dell'evento:

Tutte le sessioni e informazioni resteranno disponibili per un anno.

Oratori: dirigenti di Supermicro, Nutanix e Intel.

Principali sessioni:

Fai clic

qui

per ulteriori informazioni e per iscriverti.

