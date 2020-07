Global Database lancia la nuova versione della piattaforma di intelligence aziendale italiana con milioni di profili aziendali

LONDRA, 15 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Global Database ha annunciato oggi il rilascio di una nuova versione aggiornata della sua piattaforma di business intelligence. Famosa per l'accuratezza dei dati, Global Database propone il proprio elenco con un numero maggiore di aziende, offrendo all'utente una migliore esperienza e una serie di altre interessanti modifiche ai suoi prodotti.

Per prima cosa,

GlobalDatabase.com

offre dati commerciali completi riguardo a quasi otto milioni di aziende presenti in Italia, di cui oltre cinque milioni sono attualmente attive. I profili delle aziende inattive sono inclusi sia per l'igiene dei dati che a fini di conformità. I dati finanziari, l'analisi del rischio di credito, i contatti e i profili dei dirigenti, le classificazioni dei codici SIC e le tecnologie web utilizzate sono solo alcuni degli oltre ottanta elementi inclusi in ogni profilo aziendale. Nel complesso, la piattaforma presenta oggi oltre settanta milioni di profili aziendali approfonditi in tutto il mondo.

Le aziende elencate nell'elenco commerciale di Global Database (globaldatabase.com) possono ora essere segmentate grazie a un numero maggiore di filtri avanzati. Facili da usare, ma sufficientemente sofisticati da consentire di identificare con facilità le aziende, questi filtri consentono di eseguire ricerche e analisi con in pochi clic.

I dati forniti con la piattaforma sono raccolti da fonti pubbliche ufficiali governative e da registri pubblici e vengono regolarmente verificati dal team interno di Global Database. In base al principio dell'"interesse legittimo", tutti i dati forniti sono conformi al GDPR.

La migliorata esperienza utente offre un design adatto sia per utenti desktop che mobili, con la possibilità di creare ed esportare elenchi aziendali. Tra gli altri potenti add-on, va menzionata la possibilità di impostare diversi livelli di accesso e quella di raffrontare le aziende, dopo che queste sono state aggiunte a un elenco.

L'arricchimento dei dati di un elenco di aziende presentato dall'utente richiede ora cinque minuti al massimo! Inoltre, se l'utente segue l'attività di certe specifiche aziende, potrà impostare degli allarmi personalizzati per segnalare eventuali cambiamenti importanti. Con la nuova versione della piattaforma, queste notifiche vengono inviate entro meno di 24 ore, pressoché in tempo reale.

Tra i suoi clienti più recenti, Global Database vanta Telepass Italia, l'Agenzia Italiana per il Commercio e l'Università di Padova.

Nicolae Buldumac, Amministratore Delegato di Global Database, afferma che durante la pandemia la domanda di prodotti di intelligence aziendale è aumentata, poiché un numero sempre maggiore di aziende è alla ricerca di clienti, sta valutando le catene di fornitura e/o i rischi aziendali, incoraggiando così un ulteriore miglioramento dell'esperienza utente e l'espansione dell'elenco aziendale attraverso dati di alta qualità.

Global Database

ContattoNicolae Buldumac

nic.buldumac@globaldatabase.com

+44-203-640-6006