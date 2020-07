Supermicro e Scality collaborano per semplificare la distribuzione dello storage software-defined aziendale

Supermicro offre una soluzione di storage software-defined ottimizzata per la gestione on-permises su larga scala di dati non strutturati in collaborazione con l'azienda leader di software

SAN JOSE, California, 29 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), azienda leader globale per le soluzioni informatiche aziendali, per lo storage, il collegamento in rete e per soluzioni tecnologiche rispettose dell'ambiente, ha annunciato oggi una nuova soluzione che sfrutta l'offerta Scality® RING, consentendo alle aziende di scalare e proteggere i loro beni più preziosi ovvero i loro dati, in distribuzioni on-premises o cloud ibridi.

Scality RING è una soluzione nativa software-defined di storage on-premises di file e oggetti su larga scala e di gestione di dati non strutturati. RING consente lo storage ottimizzato sia in termini di prestazioni che di capacità, con livelli di durabilità dei dati automatizzati che utilizzano diversi metodi di protezione dei dati, comprese le capacità di geo-distribuzione. La soluzione Supermicro e Scality fornisce un framework di storage su scala petabyte che offre scalabilità, prestazione e resilienza a costi contenuti, associato alle configurazioni hardware ottimizzate di Supermicro che forniscono agli utenti una distribuzione di tipo appliance e livelli di servizio in grado di soddisfare i requisiti aziendali.

"Nell'ambito del nostro costante impegno a collaborare con le principali organizzazioni di software, Supermicro affianca Scality per portare una soluzione di storage semplice, scalabile e performante negli ambienti attuali più complessi," ha affermato Vik Malyala, vicepresidente senior di Supermicro. "I clienti potranno scoprire immediatamente quanto sia facile distribuire il software Scality RING sui server Supermicro e sui sistemi di storage. Le nostre architetture di riferimento ci permettono di progettare e implementare soluzioni che si basano sulle richieste dei clienti grazie al nostro approccio flessibile Building Block Solutions ®."

Questa flessibilità rende possibile la costruzione di RING ottimizzati per la capacità o di RING ottimizzati per le prestazioni. Ad ogni modo, il software RING estrae i server fisici e gli hard disk sottostanti. RING può sfruttare le caratteristiche di accesso a più bassa latenza di NVMe per gestire i suoi metadati interni. RING è progettato per adattarsi nel tempo, attraverso le generazioni di server, insieme alle crescenti densità di storage previste come parte normale del ciclo di vita della piattaforma RING.

"Siamo entusiasti di poter realizzare assieme a Supermicro una soluzione in comune a sostegno dei nostri clienti", ha dichiarato Wally MacDermid, vicepresidente delle collaborazioni strategiche presso Scality. "Le organizzazioni innovative che cercano di trasformare le loro infrastrutture per l'attuale economia digitale hanno bisogno di soluzioni facili da distribuire e gestire, e al tempo stesso di proteggere il loro bene più importante, i loro dati. I sistemi altamente configurabili di Supermicro che possiedono le più recenti tecnologie di interfaccia di storage, combinati con RING di Scality, leader del settore, offrono ai clienti agilità, resilienza ed efficienza business per affrontare le sfide di archiviazione e gestione dei dati su scala petabyte."

Per informazioni dettagliate sulla soluzione Supermicro per Scality RING, visitare il sito:

https://www.supermicro.com/en/solutions/scality-ring

