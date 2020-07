Fattoretto Agency: internazionalizzazione e nuova collaborazione con Prestashop

Fattoretto Agency-consulenza e-commerce

Venezia, 31 Luglio 2020. Scatta la partnership tra Fattoretto Agency, l’agenzia SEO Digital PR guidata da Massimo Fattoretto, e PrestaShop. Tra i progetti open-source più riusciti a livello globale, la popolare piattaforma di e-commerce è implementata in oltre 300.000 store digitali.

La collaborazione giunge alla luce dei traguardi tagliati dall’agenzia, grazie ai risultati conseguiti lavorando sui progetti dei clienti. Da parte di PrestaShop, c’è la profonda convinzione che l’intesa con i suoi esperti rappresenti un valore chiave. Ha infatti definito vari livelli di partnership per le agenzie, ricorrendo a un programma a punti che premia quanti si impegnano per lo sviluppo della community.

Fattoretto Agency figura quindi tra le agenzie certificate riportate sul portale ufficiale www.prestashop.com, intercettando così un nuovo segmento di pubblico interessato alla creazione di business online di successo.

Pensando ai proprietari di e-commerce attratti dalle potenzialità della piattaforma open source, l’agenzia ha pubblicato “Guida SEO PrestaShop”. È l’e-book, scaricabile qui, che passa in rassegna gli errori SEO da non commettere per chi ha uno store realizzato con PrestaShop. Un prezioso strumento per verificare il rispetto delle linee guida SEO che consentono l’ottimizzazione del negozio digitale.

Oltre agli errori da evitare, vengono presentate le estensioni, lato SEO e Digital Marketing, più efficaci per PrestaShop.

PrestaShop, la piattaforma per lo sviluppo degli e-commerce

PrestaShop è una componente strategica nello sviluppo degli shop digitali, fornendo molteplici opzioni di personalizzazione, una puntuale gestione di ogni particolare relativo all’attività di vendita, incluso il monitoraggio con statistiche.

È un software e-commerce open source che si avvale di una community composta da oltre un milione di utenti e contributori. Incentrato sul framework Symfony, dispone di più di 600 funzionalità integrate ed è disponibile in 75 lingue.

Fattoretto Agency: progetti sartoriali, cuciti attorno alle esigenze del cliente

Per Fattoretto Agency quella di PrestaShop è una delle più recenti certificazioni, che arriva dopo un inizio di estate segnato da tante novità. Dalla campagna TV su SkyTg24 dal 21 giugno, dedicata al potenziamento degli e-commerce, all’entrata nel mercato russo (con certificazione di Yandex Metrica da parte del team) e all’internazionalizzazione dell’azienda con nuovi ed importanti progetti, già avviati su USA, Spagna, Francia e Germania.

Mettendo a frutto oltre 15 anni di esperienza in ambito SEO, l’agenzia ha affinato un metodo di lavoro che conduce all’incremento della visibilità e posizionamento SEO, determinando uno sviluppo di utili e fatturato.

Si rivolge al cliente per affiancarlo, come partner di fiducia, nel percorso che porta al conseguimento di risultati concreti. Specializzata nel settore degli e-commerce, Fattoretto Agency ricorre a consulenza ecommerce SEO, Digital PR e Content Marketing come tre aspetti essenziali per centrare ogni obiettivo.

“Creiamo progetti di marketing e comunicazione sartoriali, cuciti attorno al cliente per portare risultati concreti!”, chiarisce Massimo Fattoretto, CEO e fondatore dell’agenzia.

