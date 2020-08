Hosting Italia: buoni motivi per affidarsi a un server virtuale in cloud hostato in Italia

Perugia, 13/08/2020 - I server di WebHosting.it sono ospitati nei migliori centri dati d’Italia: è per questo che i clienti possono beneficiare di prestazioni di alto livello all’insegna dell’affidabilità più elevata.

Che cos’è una VPS

Una VPS è un server privato virtuale. Nel momento in cui ci si accinge all’acquisto di un server VPS, uno degli aspetti più importanti a cui si deve prestare attenzione è quello relativo alla gestione sistemistica. La soluzione più indicata è rappresentata dal ricorso a un VPS con servizio managed, in modo che spetti al proprio provider di hosting Italia gestire e tenere sotto controllo tutti gli aspetti tecnici che riguardano il server. Non sempre i provider mettono a disposizione l’opportunità di comprare un server abbinato a un servizio managed. Inoltre, ci sono situazioni in cui si può sì fruire del servizio managed, ma questo è venduto a parte: il che, come si può intuire, presuppone un consistente aumento della spesa.

Le offerte in bundle

Il consiglio per gli utenti che hanno in programma di comprare un server gestito è quello di approfittare delle offerte in bundle, che abbinano VPS e assistenza: si tratta di offerte VPS Managed che tengono conto del servizio compreso nel prezzo base. Tali prodotti sono concepiti per una fascia di utenza molto ampia: in pratica tutti coloro che non hanno specifiche competenze per la gestione del server ma hanno comunque la necessità di migliorare la piattaforma tecnologica. In base alle necessità del momento, un server VPS è in grado di ridurre o di incrementare in modo efficiente le proprie funzionalità. Il VPS presenta uno spazio accessibile e isolato, come avviene con un server fisico, e in più è scalabile, con un’architettura del software malleabile.

Il servizio di WebHosting.it

Per l’hosting Italia WebHosting.it mette a disposizione VPS che beneficiano di una infrastruttura ridondante ad alte prestazioni. La continuità e l’affidabilità del servizio sono garantite dal fatto che tutte le componenti delle piattaforme risultano implementate attraverso una configurazione di tipo ridondante. Le VPS sono ospitate in centri dati che garantiscono una connettività globale senza eguali. Ciò è un evidente vantaggio, poiché si traduce in una riduzione della latenza al minimo e al contempo assicura una capacità di banda massiva.

Perché scegliere WebHosting.it

WebHosting.it è un punto di riferimento per i servizi di hosting Italia anche per il supporto dedicato che offre ai propri clienti. Infatti, il team di assistenza può essere raggiunto 24 ore su 24, in modo che sia possibile fornire un feedback a qualsiasi richiesta e risolvere ogni genere di difficoltà tecnica. Il supporto dedicato è incluso in tutti i piani. Ma non è ancora tutto, dal momento che tutte le VPS cloud comprendono una protezione standard DDoS: questo vuol dire che il traffico DDoS può essere identificato e arrestato, in caso di necessità, grazie al costante monitoraggio del traffico generato. Come è facile intuire, allora, la sicurezza dell’infrastruttura è uno dei fiori all’occhiello di WebHosting.it, che si serve di network separati per l’accesso a Internet e per i dati. I dati vengono archiviati due volte per fornire un livello di sicurezza ancora più alto.

I vantaggi offerti da una VPS MANAGED

Con WebHosting.it si può beneficiare di un controllo completo: le VPS Cloud possono essere gestite da qualsiasi parte del mondo, usando qualunque genere di collegamento e in qualsiasi istante. Ciò è possibile grazie al pannello di controllo evoluto, concepito e messo a punto per il monitoraggio. Le VPS MANAGED si fanno apprezzare per la loro versatilità e per la loro praticità: in sostanza si colgono solo gli aspetti positivi e i vantaggi dell’hosting dedicato, ma non ci si deve preoccupare degli eventuali inconvenienti e delle lungaggini della gestione tecnica. WebHosting.it offre un supporto sempre puntuale per l’hosting Italia, all’insegna della massima competenza, con uno staff pronto a intervenire in maniera immediata qualora si dovesse evidenziare un problema

Le VPS gestite con WebHosting.it

Chi si rivolge a WebHosting.it ha l’occasione di mettere alla prova le soluzioni di virtual private server più interessanti del nostro Paese, in abbinamento con un pannello di controllo tramite il quale basta un solo clic per installare WordPress. Chi ha la necessità di risorse ulteriori rispetto a quel che avviene con un hosting condiviso non può che puntare su una VPS gestita da WebHosting.it per vedere soddisfatte le proprie esigenze, grazie a un ampio assortimento di soluzioni che coniugano prezzi ridotti e prestazioni eccellenti dal punto di vista della velocità.

Le caratteristiche dei servizi di hosting di WebHosting.it

La sicurezza è senza alcun dubbio una delle caratteristiche più importanti dei servizi di hostin Italia di WebHosting.it. I datacenter dell’azienda, ovviamente in conformità con quanto stabilito dalle prescrizioni del GDPR, vantano sistemi antincendio all’avanguardia, ma anche strumenti di difesa per proteggersi dagli attacchi DDoS e sistemi di intrusion detection. Ma non è tutto, perché un altro punto di forza è da individuare nella velocità di visualizzazione, un parametro che per altro al giorno d’oggi è sempre più decisivo nel settore. È per questo motivo che i server di WebHosting.it sono dotati degli hard disk migliori sul mercato dal punto di vista delle prestazioni. Il tutto è abbinato a standard di affidabilità decisamente elevati: tutti i servizi vengono monitorati in maniera costante per assicurare la massima affidabilità, in modo che in caso di bisogno sia possibile intervenire in modo tempestivo.

