Suning.com è stata inserita nella classifica Fortune Global 500 per il quarto anno consecutivo

NANJING, Cina, 14 agosto 2020 /PRNewswire/ -- Suning.com (002024.SZ), azienda leader nello smart retail O2O in Cina di proprietà di Suning Holdings Group, è stata inserita nella classifica Fortune Global 500 per il quarto anno consecutivo dal 2017. Suning.com si era classificata con un fatturato annuo operativo di 38,97 miliardi di dollari americani.

Quattro anni consecutivi nella Fortune Global 500

La Fortune Global 500 è una classifica annuale stilata e pubblicata dalla rivista Fortune, che classifica, in base al fatturato, le 500 maggiori aziende del mondo. Nel corso degli anni, Suning.com ha avuto un'ascesa esponenziale continua grazie al suo layout innovativo a scenari completi, che combina la trasformazione digitale con un impegno costante nello sviluppo di attività promettenti e la creazione di un proprio ecosistema retail.

Dall'inizio della sua trasformazione, nel 2009, da online a offline, Suning.com si è affermata come azienda leader di smart retail in Cina, grazie alla sua completa integrazione tra attività retail online e offline. Nel 2019, l'acquisizione da parte del rivenditore di Wanda Department Store e di Carrefour China ha anche contribuito ad una forte crescita della categoria dei beni di largo consumo (FMCG).

Acquisizione di Carrefour China nel 2019

La diversificazione di Suning.com nel settore FMCG con Carrefour China ha permesso al rivenditore di ottenere ottime opportunità di crescita nell'ultimo anno. Tra gennaio e giugno 2020, il volume delle vendite di merci di vario genere di Suning.com è aumentato del 114,50% rispetto all'anno precedente. Inoltre, il 30 luglio, data di inizio ufficiale del Festival 818 di Suning.com, gli ordini di consegna a domicilio sui canali di Carrefour sono aumentati del 115% rispetto al mese precedente.

Suning.com ha anche trasformato l'attività porta a porta di Carrefour, assicurando le consegne nel raggio di 3 km entro un'ora e in mezza giornata per le consegne a 10 km. Inoltre, il rivenditore ha completato la costruzione di magazzini per il prelievo rapido e ha effettuato aggiornamenti sistematici per i negozi Carrefour in tutto il paese, consentendo al gigante del FMCG di raggiungere dei servizi di acquisto e consegna omnicanale realmente completi, ad alta efficienza e a basso costo.

Apertura del 6000° negozio di retail in cloud di Suning.com

In un contesto difficile, i negozi di retail in cloud di Suning.com hanno incoraggiato le piccole e medie imprese durante la pandemia a rompere la distinzione tra negozi online e offline creando un nuovo modello di business che combina la catena di fornitura con i negozi offline e l'eCommerce sociale. Negli scorsi tre anni, Suning.com ha aperto oltre 6.000 negozi di retail in cloud, e i suoi servizi hanno raggiunto più di 200 milioni di utenti in paesi e città di tutto il paese.

La trasformazione da "rivenditore" a "provider di servizi retail"

Alimentati dalla tecnologia digitale e dall'eCommerce, sia i marchi che i rivenditori si stanno gradualmente dirigendo verso un ecosistema che consiste nella distribuzione su larga scala e nella connettività. Con un'eredità di 30 anni di impegno in un servizio clienti eccezionale, Suning ha saputo evolvere la propria offerta nel corso degli anni per soddisfare le mutevoli esigenze dei consumatori. Inizialmente rivenditore tradizionale, Suning.com si è rapidamente trasformata in una catena retail, per poi entrare nello spazio eCommerce, prima di passare ad essere, infine, nel suo quarto decennio di attività un "provider di servizi retail".

Zhang Jindong, presidente di Suning Holding Group, ha affermato: "Dieci anni di sviluppo sono legati all'innovazione, mentre un secolo di sviluppo è legato ai servizi. Per Suning.com tutte le decisioni prese dipendono sempre in prima istanza dall'esperienza del consumatore."

Guardando al futuro, Suning.com continuerà a concentrarsi nella valorizzazione degli utenti e ad approfondire la sua offerta, tenendo come suo core business il retail. Fedeli al proprio impegno nei servizi, concentrandosi sulla valorizzazione a lungo termine degli utenti e dei rivenditori e massimizzando il suo ecosistema retail, Suning.com continuerà la sua inarrestabile crescita nel mercato del retail.

Informazioni su Suning

Fondata nel 1990, Suning Holdings Group è una delle principali imprese commerciali in Cina con due società quotate in Cina e in Giappone. Suning, che si è classificata al terzo posto tra le migliori 500 aziende private in Cina, è al servizio di oltre 600 milioni di clienti in tutto il mondo e conta 280 mila dipendenti. Con la missione di "guidare l'ecosistema intersettoriale creando una qualità di vita eccellente per tutti", Suning ha dato forma a un layout industriale caratterizzato da uno sviluppo coordinato di servizi immobiliari e finanziari che ha come core business il retail.