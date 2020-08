Il 1 settembre 2020 ZTE lancerà il primo smartphone 5G al mondo con fotocamera sotto il display

SHENZHEN, Cina, 17 agosto 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063,SZ), importante fornitore internazionale di telecomunicazioni, soluzioni di tecnologia al consumo e per imprese per l'internet mobile, ha annunciato oggi il lancio in Cina dello ZTE Axon 20 5G per il 1 settembre 2020. Si tratta del primo smartphone 5G prodotto in su scala industriale dotato di fotocamera sotto il display, nuovo traguardo nel percorso esplorativo di ZTE per la produzione di uno smartphone a schermo totale.

Con l'obiettivo di fornire continuamente ai consumatori un'esperienza senza precedenti, ZTE opera per accelerare lo sviluppo di tecnologie innovative. ZTE ha raggiunto numerosi traguardi innovativi nell'ambito dei display per smartphone, per esempio con il lancio del primo display al mondo sensibile alla pressione, del primo smartphone con display 3D a visualizzazione a occhio nudo e del primo smartphone con doppio schermo e chiusura a libro.

Nel 2019 ZTE ha lanciato in Cina, nei paesi nordici e in Medio Oriente il primo smartphone 5G commerciale, lo ZTE Axon 10 Pro 5G. Il dispositivo ha uno schermo compatto dalla curvatura unica, basato sulle tecnologie avanzate Oncell-Metal Mesh e COP.

Tutti i principali attori del settore stanno lavorando alla produzione di uno smartphone con fotocamera sotto il display. I consumatori sono stati testimoni dell'evoluzione dei display dei telefonini, dai notch alle gocce, dalle fotocamere pop-up per selfie agli schermi forati.

Il lancio del primo smartphone 5G al mondo con fotocamera sotto il display consentirà a ZTE di promuovere ulteriormente lo sviluppo delle tecnologie per schermi nel settore degli smartphone, rivoluzionando l'esperienza del consumatore.

