L'elevazione da 'smart retailer' a 'fornitore di servizi di smart retail' spinge le vendite di Suning.com nello Shopping Festival 818

NANJING, Cina, 21 agosto 2020 /PRNewswire/ -- Suning.com (002024.SZ), provider di smart retail O2O leader in Cina, di proprietà di Suning Holdings Group, presente nella lista Fortune Global 500 per il quarto anno consecutivo dal 2017, ha terminato ieri il suo annuale shopping festival 818.

Alla conferenza in cloud dello shopping festival 818, Gu Wei, vicepresidente di Suning.com, ha dichiarato che i prossimi dieci anni saranno definiti "un decennio di servizi retail di scenario". Suning.com si eleverà da "smart retailer" a "fornitore di servizi di smart retail".

Durante il suo shopping festival 818, Suning ha promesso la tutela dei prezzi per 60 giorni. Se il prezzo d'acquisto è più alto, rimborserà al cliente la differenza di prezzo; consegna, distribuzione e servizi post-vendita sono stati garantiti dal punto di vista della puntualità, e gli utenti saranno compensati in caso di ritardo; per proteggere pienamente i diritti e gli interessi degli utenti, Suning.com ha implementato una rapida verifica e rimborso veloce per assicurare i resi senza preoccupazioni. In più, i servizi di transazione di Suning.com, quelli di adempimento contrattuale e i servizi di esperienza sono stati complessivamente migliorati.

Nel precedente shopping festival 618 di metà anno, il piano di risparmio "J-10%" di Suning ha visto una crescita impressionante, e per lo shopping festival 818 di quest'anno, Suning ha ampliato la gamma di prodotti del piano di risparmio "J-10%". Per portare più benefici ai consumatori, i vantaggi di prezzo di Suning diventeranno la norma.

Durante lo shopping festival 818, le vendite online sono cresciute del 107% anno su anno. Tra le altre, le vendite online degli articoli per la casa sono cresciute del 129% anno su anno, gli ordini online nelle categorie per l'abbellimento della casa sono aumentati del 330% anno su anno, gli ordini nei supermercati Suning sono cresciuti del 141% rispetto all'anno scorso, e si sono aggiunte più di 1 milione di tessere VIP.

"Non importa dove siamo, non conta dove andiamo, Suning si batterà sempre per gli utenti e insisterà sempre per fare un buon lavoro. La vendita al pubblico è una maratona senza una fine. Finchè rimaniamo solidi, sicuramente vinceremo," ha detto Zhang Jindong, presidente di Suning Holdings Group. Suning ha esperienza nel retail, nella vendita in catena e nella vendita su internet; da "smart retailer" a "smart retail service provider", non importa come cambia il ruolo di Suning, l'intenzione originaria di servizio non cambierà.

Informazioni su Suning

Fondata nel 1990, Suning è una delle aziende commerciali leader in Cina con due società quotate in Cina e Giappone. Nel 2019, Suning Holdings Group si è classificata tra le prime tre fra le 500 maggiori aziende non statali in Cina con un fatturato annuo di 602,5 miliardi di RMB (circa 77,24 miliardi di euro) e ha continuato a guidare la lista nella categoria dell'internet retail. In linea con la missione aziendale di "Guidare l'ecosistema tra i vari settori creando una qualità di vita eccellente per tutti," Suning ha rafforzato e ampliato il suo core business nel retail attraverso un ecosistema aziendale comprendente vari settori verticali, quali l'immobiliare commerciale, servizi finanziari e sport. Suning.com, la controllata principale pioniera nel retail online e offline, è stata inserita nella classifica Fortune Global 500 per quattro anni consecutivi dal 2017 al 2020.