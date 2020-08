Kokam lancia un nuovo sistema di batterie per il mercato globale dei gruppi di continuità

SEUL, Corea del Sud, 31 agosto 2020 /PRNewswire/ --

Kokam

SolarEdge

Co., Ltd, società controllata die fornitore di batterie agli ioni di litio e soluzioni energetiche integrate, ha annunciato oggi il lancio di un nuovo sistema di batterie, avanzato e dal valido rapporto qualità-prezzo, destinato ai gruppi di continuità (Uninterruptible Power System, UPS). Kokam sta consolidando sempre più la propria posizione sul mercato UPS e, in questa prospettiva, ha sviluppato un nuovo sistema di batterie basato su un'innovativa tecnologia di celle che migliora la densità di energia e il tasso di carica (C-rate).

Questo sistema di batterie avanzato, con un tasso di carica 8C, è progettato specificamente per applicazioni mission-critical, come data center, banche, stabilimenti di produzione di semi-conduttori, in cui risulta fondamentale il passaggio senza interruzioni ad una fonte di alimentazione di backup in caso di blackout. Rispetto ai tradizionali sistemi di batteria al piombo acido, questa innovativa soluzione risulta fino al 46% meno ingombrante e fino al 20% più leggera. Inoltre, il suo design semplice e compatto semplifica la manutenzione e riduce ulteriormente il già contenuto costo totale di gestione, che è pari al 40% in meno rispetto ai sistemi di batterie convenzionali al piombo-acido.

"Il mercato dei gruppi di continuità è in continua espansione, soprattutto in considerazione della crescita dei data center e dell'instabilità della rete elettrica. Grazie all'innovazione tecnologica e alla sua posizione di leadership sul mercato, Kokam è il partner ideale per affrontare l'accelerazione del settore", ha affermato Ike Hong, Presidente di Kokam. "Il lancio del nuovo sistema di batterie avanzato per il settore dei gruppi di continuità ha lo scopo di offrire una soluzione all'avanguardia e dal buon rapporto qualità-prezzo per affrontare le problematiche poste dall'instabilità della rete elettrica."

Kokam accetta già pre-ordini per il nuovo sistema di batterie avanzato per gruppi di continuità.

Informazioni su Kokam:

Kokam è un'azienda leader nel mercato globale della produzione di batterie agli ioni di litio e innovative soluzioni di accumulo ESS (Energy Storage Solutions). Grazie alla sua tecnologia brevettata per la produzione di celle Kokam è in grado di fornire soluzioni energetiche con altissimi livelli di qualità, prestazione, sicurezza ed affidabilità. Per risolvere al meglio le sfide del mercato dell'accumulo, Kokam sviluppa tecnologie di celle ad hoc per molteplici applicazioni e progetta soluzioni personalizzate per incontrare le richieste dei clienti. Le soluzioni all'avanguardia di Kokam sono oggi diffuse in tutto il mondo in una varietà di settori, come quello dei veicoli elettrici, dei sistemi ESS, aerospaziale, navale e dei gruppi di continuità. Kokam è una società controllata di SolarEdge, quotata al NASDAQ e leader globale nel settore dell'energia intelligente. Maggiori informazioni su kokam.com.

Informazioni su SolarEdge:

SolarEdge è un leader globale nelle tecnologie smart energy. Grazie a risorse ingegneristiche di primissimo livello e ad un continuo focus sull'innovazione, SolarEdge realizza prodotti e soluzioni smart energy per fornire energia alle nostre vite e guidare il progresso futuro. SolarEdge ha sviluppato una soluzione di inverter intelligente che ha cambiato il modo in cui l'energia viene prodotta e gestita nei sistemi fotovoltaici (FV). La soluzione di inverter intelligente di SolarEdge massimizza la generazione di energia riducendo al contempo il costo dell'energia prodotta dal sistema fotovoltaico. Evolvendosi verso tecnologie smart energy avanzate, SolarEdge si rivolge ad un'ampia gamma di segmenti del mercato dell'energia grazie alle sue soluzioni di FV, accumulo, ricarica di veicoli elettrici, UPS e servizi di rete. Maggiori informazioni su

solaredge.com

Contatti stampa

KokamJin S. JungGeneral ManagerBusiness Development & Marketing

JinSuk.Jung@kokam.com

+82-31-362-0121

SolarEdge TechnologiesLily SalkinPublic and Media Relations Director

Lily.salkin@solaredge.com

+972-522028240

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/1245819/UPS_Rack.jpg