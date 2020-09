Nasce Archetipo, agenzia di Digital Marketing

Roma, 11 Settembre 2020. Simone Rinzivillo, imprenditore e manager nel campo del marketing digitale e già founder di Mamadigital acquisita nel 2017 da Mashfrog Group, è alla guida della new media Agency Archetipo, insieme a lui Claudio Fiorentino SEM Manager dalla comprovata esperienza in top search agency italiane.

Archetipo è un’agenzia di Digital Marketing fondata sull’esperienza storica dei due Founder,che affronta il mercato con un approccio Data Driven proprietario, fulcro delle strategie di Data Intelligence, Search Experience Optimization e Digital Advertising che sviluppa.

“Il Digital Marketing è un settore che ho visto nascere,seguendone le evoluzioni ormai da 15 anni. E’ un settore che ogni anno cambia tantissimo, offrendo nuove opportunità che spesso rimangono poco esplorate a favore di soluzioni standard. Nel contesto Digital invece, ritengo che le tantissime caratteristiche che rendono unico un Brand possono indicare approcci più efficaci e caratterizzanti.”, afferma Simone Rinzivillo, CEO dell’Agenzia.

“L’elemento che ci contraddistingue e che ci valorizza è il Team,costruito integrando professionisti di personalità che mi conoscono e che conoscono l’approccio consulenziale che promuoviamo verso i clienti. Si tratta di persone di esperienza pluriennale nei settori Search e Adv Online,coese verso la mission condivisa: arricchire con il proprio valore la nostra organizzazione e le Aziende che ci scelgono.”, prosegue il manager.

Già al momento del lancio, Archetipo annovera importanti Clienti in settori altamente competitivi e complessi (Pharma, Healthcare, Finance e Travel) per i quali pianifica strategie che, partendo dalla Data Analytics, accompagnano i Brand nella gestione dei touchpoint di acquisizione digitale integrando Search Experience Optimization e Digital Advertising.

“Ogni azione che implementiamo è indirizzata da un approccio molto pragmatico che analizza la customer journey per determinare come valorizzare l’interazione delle audience con i touchpoint del cliente.In ambito e commerce le possibilità di misurazione sono moltissime e si integrano in diverse piattaforme. Si tratta di informazioni preziose che consentono di ragionare oltre il concetto di ‘vendita’ impostando, per esempio, le pianificazioni pubblicitarie Google, Facebook o Amazon per intercettare la transazione di maggior valore nel tempo.”, spiega Claudio Fiorentino, SEM Manager di Archetipo.

Archetipo si inserisce nell’ecosistema delle agenzie indipendenti con obiettivi di crescita significativi, che intende perseguire contribuendo a scrivere la storia del comparto Digital italiano.

“Il nostro è un obiettivo ambizioso in un mercato altamente competitivo e che conosciamo bene. Sono convinto che sarà raggiunto rendendolo l’obiettivo di tutti i nostri attuali e futuri collaborati con i quali stiamo costruendo un contesto favorevole per la crescita professionale, il benessere e la partecipazione attiva delle persone. L’ambiente ideale per favorire la contaminazione di esperienze e la sperimentazione di soluzioni innovative da integrare gradualmente all’interno dei progetti fino a renderli gli elementi portanti.“, conclude Simone Rinzivillo.

Sito web: https://archetipo.agency/

Roma-Italia

