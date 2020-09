AvaTradeGO premiata migliore mobile app per il trading forex ai Global Forex Awards 2020

DUBLIN, 24 settembre 2020 /PRNewswire/ -- AvaTrade, uno dei broker di CFD più grandi e più regolamentati sul mercato, è lieta di annunciare l'assegnazione del premio per "Migliore app e piattaforma di trading forex da mobile - Globale" per AvaTradeGO.

I Global Forex Awards 2020 premiano tecnologie all'avanguardia e i vincitori sono scelti dal pubblico votante.

Dáire Ferguson, Amministratore delegato di AvaTrade, ha così commentato questo successo: "La nostra app di mobile trading AvaTradeGO permette di essere operativi e di iniziare a fare trading in pochi secondi. Gli utenti ottengono accesso diretto ai mercati azionari globali, in passato in parte ristretti a banche di investimento ed hedge fund. La gente oggigiorno si rende conto che per entrare nel mondo del trading basta un clic. Siamo molto orgogliosi dell'app da noi sviluppata e non potremmo essere più felici del riconoscimento ottenuto dai Global Forex Awards."

Archie Humphries, Direttore di Holiston Media, ha commentato: "Congratulazioni ad AvaTrade e in particolar modo al team di prodotto di AvaTradeGO. Essere selezionati come vincitori globali in questa categoria di premio molto competitiva è un risultato ben meritato ed è il riconoscimento che la loro tecnologia innovativa contribuisce a far fare passi in avanti al trading da mobile."

AvaTradeGO rende il trading più semplice che mai. L'app fornisce agli utenti una guida passo-passo sull'apertura delle operazioni, un feedback sull'attività e supporto ogni qualvolta ve n'è bisogno. I trader possono gestire diversi conti e passare da conti demo a conti reali e a spread fissi per avere tutti i dati necessari sulle operazioni. Una dashboard evoluta, con strumenti di gestione intuitivi, grafici chiari, zoom per andare nel dettaglio e molte altre funzionalità utili e uniche di questa app forniscono un'esperienza d'uso senza soluzione di continuità.

I clienti di AvaTrade possono attivare anche AvaProtect, una soluzione rivoluzionaria pensata per rendere i trader più tranquilli, consapevoli che le loro operazioni sono protette da movimenti di mercato avversi. Gli utenti definiscono un periodo di copertura e, se alla fine di tale periodo, la posizione protetta è calata di valore, AvaTrade rimborserà la perdita. Si tratta di un vero e proprio "must" per ogni trader, specialmente in periodi così volatili.

Con la pandemia del COVID-19 che continua ad avere ripercussioni sulle comunità di tutto il mondo, i Global Forex Awards supporteranno il COVID-Solidary Response Fund dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) con una donazione finanziaria per un importo normalmente dedicato alla festa/cerimonia di premiazione ufficiale. Le persone e organizzazioni che vogliono contribuire nella lotta alla pandemia e supportare l'OMS e i suoi partner possono ora effettuare una donazione alla pagina

www.COVID19ResponseFund.org

Per ulteriori informazioni, contattare:

Finn Partners for AvaTrade

Tel: +44 20 3217 7060Email:

AvaTrade@finnpartners.com

Informazioni su AvaTrade

AvaTrade è uno dei broker CFD più grandi e più regolamentati al mondo. Regolamentata in sette giurisdizioni e con un supporto clienti h24 e servizi in oltre 20 lingue, l'azienda pluripremiata si vanta del proprio impegno volto ad aiutare gli utenti a fare trading in sicurezza, a prescindere dal livello di esperienza o dal background. AvaTrade offre accesso a spread ultra bassi su oltre 1000 strumenti finanziari, tra cui AvaOptions, MetaTrader 4/5 e il nuovo strumento di gestione del rischio AvaProtect - disponibile da mobile app e dal WebTrader all'avanguardia, oltre ad AvaTradeGO, che permette ad oltre 300.000 clienti in 150 paesi di sfruttare un'ampia gamma di opzioni di trading in base alle preferenze ed esigenze di trading individuali. AvaTrade è un pioniere del settore che ha ottenuto di recente diversi riconoscimenti, tra cui il premio di Broker n. 1 da The European, il premio per il Miglior programma di affiliazione da International Investor e il premio per la Migliore app e piattaforma di trading forex da mobile da Global Forex Awards. AvaTrade mira a creare un'esperienza d'uso equa e migliore per i clienti al dettaglio.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito

www.avatrade.it

Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/1083911/AvaTrade_Logo.jpg