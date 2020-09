Cooltra, leader europeo nella mobilità sostenibile, imbocca la corsia di sorpasso verso la strategia omnicanale con Openbravo e Adyen

BARCELLONA, Spagna, 24 settembre 2020 /PRNewswire/ -- Cooltra, leader europeo nella mobilità sostenibile con oltre 100 sedi di noleggio in sei paesi dell'Europa meridionale, si affida alla tecnologia omnicanale di Openbravo, fornitore globale per la vendita al dettaglio omnicanale basata su cloud, e Adyen, la principale piattaforma globale di pagamento, per far fronte alla rapida crescita della sua attività di noleggio di scooter.

Utilizzando Openbravo, Cooltra gestisce ogni aspetto del processo di noleggio sia per i contratti a lungo che a breve termine, indipendentemente dal fatto che siano richieste online o presso una delle sue sedi di noleggio. Le soluzioni per punti vendita e back-office centrali di Openbravo sono mirate ad attività quali la gestione di clienti e prenotazioni, il check-out e il check-in dei veicoli, la fatturazione e la gestione del parco veicoli.

Con l'adozione di Adyen e del connettore certificato Adyen per Openbravo, le esperienze di pagamento per i clienti diventano trasparenti e Cooltra può operare con maggiore flessibilità ed efficienza. Le attività che in passato dovevano essere eseguite manualmente, come la riscossione dei pagamenti per le multe e altri oneri insorti dopo la chiusura del contratto di locazione, possono ora essere eseguite in modo più rapido e semplice, riducendo notevolmente anche i tempi di riscossione.

"Avevamo bisogno di una soluzione scalabile per supportare la nostra attività di noleggio in rapida crescita. Abbiamo scelto Openbravo perché ci ha fornito una solida funzionalità e la capacità di rispondere più rapidamente alle nostre specifiche esigenze aziendali. Ciò ha facilitato l'adozione di Adyen, che figurava anche tra le nostre priorità" , ha dichiarato Timo Buetefisch, fondatore e CEO di Cooltra.

"Siamo lieti che Cooltra abbia scelto Openbravo e ciò conferma la flessibilità offerta dalla nostra piattaforma omnicanale a una varietà di attività al dettaglio. Questa è stata la prima implementazione congiunta con il nostro partner strategico Adyen e dimostra chiaramente il valore che le due aziende offrono a molti tipi di rivenditori nell'accelerare il percorso omnicanale", ha dichiarato Marco de Vries, CEO di Openbravo.

"Il ritmo dell'innovazione nei pagamenti sta accelerando e noi rendiamo i pagamenti quanto più semplici possibile per tutti i tipi di rivenditori. Il connettore certificato Adyen per Openbravo accetta i metodi di pagamento più popolari e si adatta facilmente ai requisiti specifici di qualsiasi attività, come abbiamo visto con Cooltra" , ha dichiarato Juan José Llorente, Country Manager Spagna e Portogallo di Adyen.

Informazioni su Cooltra

Cooltra è una società fondata nel 2006 a Barcellona con l'obiettivo di offrire un servizio di mobilità sostenibile su due ruote sia ai turisti che ai residenti. In pochi anni, l'azienda ha conosciuto una notevole espansione, passando dal noleggio di 50 motoveicoli in un unico punto vendita a un parco veicoli di oltre 17.000 motoveicoli (56% dei quali elettrici), oltre 100 punti di noleggio in Europa e un organico di oltre 400 dipendenti. Oltre al noleggio a breve e lungo termine di scooter e motocicli, la societá offre attualmente servizi come il noleggio aziendale e la gestione di parchi veicoli per le pubbliche amministrazioni. Inoltre, il gruppo Cooltra è la forza trainante di eCooltra, il primo servizio di condivisione scooter elettrici per minuto in Europa, presente in 6 città. Per ulteriori informazioni, visitare il sito:

https://corporate.cooltra.com/en/

Informazioni su Openbravo

Openbravo offre la piattaforma software omnicanale basata su cloud preferita dalle catene di ristorazione e vendita al dettaglio che vogliono accelerare l'innovazione e l'esecuzione omnicanale. La sua tecnologia flessibile offre ai rivenditori al dettaglio maggiore agilità e innovazione, con minori costi informatici, garantendo esperienze clienti più differenziate e personalizzate su tutti i canali, attraverso risorse chiave come POS mobile, CRM e Clienteling, un motore OMS, gestione dei prezzi e degli sconti, gestione mobile dell'inventario o connettori con soluzioni leader di mercato. Marchi internazionali come BUT, Rubaiyat, Decathlon, Caroll, Sharaf DG e Toys "R" Us Iberia scelgono Openbravo, le cui soluzioni sono oggi utilizzate da 18.000 utenti nel back office e da 60.000 terminali per punti vendita.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito:

www.openbravo.com

Informazioni su Adyen

Adyen

(AMS: ADYEN) è la piattaforma di pagamento scelta da molte delle aziende leader a livello mondiale, che fornisce una moderna infrastruttura end-to-end che si collega direttamente a Visa, Mastercard e ai metodi di pagamento preferiti dai consumatori in tutto il mondo. Adyen offre pagamenti senza attrito attraverso i canali online, mobile e in-store. Con uffici in tutto il mondo, Adyen serve clienti come Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos e L'Oréal.

