Overfly.me: dalla fotogrammetria alle riprese, tutti i servizi aerei con drone

I droni sono ormai strumenti affermati e conosciuti in ogni parte del mondo. Le possibilità che aprono sono ampie e possono essere di aiuto sia a livello privato che professionale. I servizi aerei con i droni rappresentano una delle migliori opportunità per ottenere foto e riprese di qualità. Le fotografie aeree richiedono però abilità, professionalità ed esperienza. Ecco perché è importante poter contare in ogni momento su operatori esperti e certificati.

Milano, 28 settembre 2020 - Esistono numerose occasioni in cui oggigiorno un’impresa può avere necessità di effettuare rilievi fotografici e riprese con i droni. La semplificazione di molte operazioni professionali garantita da questi dispositivi ha determinato negli ultimi anni un trend sempre costantemente positivo per il settore.

Per poter aver un risultato finale perfetto, è però essenziale poter fare affidamento su realtà che sappiano offrire un importante valore aggiunto, con un servizio, che deve essere puntuale e mirato.

Una delle realtà che ha saputo da subito intuire le possibilità offerte dai droni è per esempio Overfly.me. Si tratta di un’azienda diventata in poco tempo un vero e proprio punto di riferimento del settore per un gran numero di professionisti, grazie alla qualità dei numerosi servizi offerti, in cui è compreso lo svolgimento di ogni pratica burocratica per ottenere tutti i permessi necessari per svolgere il lavoro nel pieno rispetto delle regole in qualsiasi contesto.

Overfly.me: droni di qualità al servizio dei professionisti

Tra i servizi proposti da Overfly.me si annovera innanzitutto la fotogrammetria con drone, per soddisfare le necessità di tutte quelle realtà che devono effettuare misurazioni precise di una determinata area mediante fotografie professionali.

Punto di forza la possibilità di usufruire in breve dei rilievi fotogrammetrici: in questo modo i tempi sono ottimizzati, a ulteriore vantaggio del risultato finale, che a seconda delle esigenze permetterà di ottenere per esempio mappature o modelli 3D, così come ortofoto.

L’azienda mette anche a disposizione le riprese con i droni. Queste risultano fondamentali soprattutto in determinati ambiti professionali. A tal proposito, i casi classici di riferimento riguardano le produzioni televisive e cinematografiche, i documentari di diversa natura o taglio, i video aziendali.

Un’ulteriore possibilità messa a disposizione da Overfly.me è costituita dalla termografia, che impiega i droni per la diagnosi termica degli impianti, l’analisi di perdite termiche degli edifici, l’identificazione di problemi di diffusione elettrica e molto altro.

La versatilità dei droni poi li rende lo strumento ideale per effettuare le note attività di ispezione aerea. Le opzioni di Overfly.me in questo caso sono le più diverse dal momento che i droni dell’azienda possono essere utilizzati per monitorare ciminiere, ponti, tralicci dell’altissima tensione, ripetitori di telefonia mobile, edifici danneggiati.

Abilità, professionalità ed esperienza: le chiavi di Overfly.me

I droni sono strumenti delicati e complessi. Ecco perché è necessario evitare l’improvvisazione e puntare sull’affidabilità. Scegliere di avvalersi di un’impresa di qualità come Overfly.me mette al riparo da molti imprevisti e problemi.

Il servizio dall’azienda ha fatto dell’abilità, della professionalità e dell’esperienza i suoi valori principali, per garantire la massima soddisfazione del cliente. Ogni attività è progettata e condotta da un team di esperti professionisti. Una squadra pronta a supportare il cliente in ogni passaggio che porta alla creazione del risultato ottimale.

Gli operatori certificati si avvalgono sempre della strumentazione più performante e adatta alla situazione specifica. Una sicurezza ulteriore, che rende chiaro come l’investimento in servizi professionali consenta di massimizzare i risultati ottenuti.

