Snaitech lancia SN4IFUN,

La nuova app for fun ricca di notizie, storie, giochi e statistiche da oggi gratis in tutti gli store.

Quiz sempre aggiornati per sfidare la propria abilità e ZeroXS per condividere i valori positivi dello sport.

Milano, 01 ottobre 2020 – Snaitech, da sempre impegnata nell’entertainment, da oggi mette in gioco tutta la propria esperienza lanciando Sn4ifun, l’app che diffonde e premia la cultura sportiva. News e risultati in tempo reale, statistiche e curiosità, ma soprattutto trivia quiz ‐ da giocare in modalità singola o sfidando gli amici ‐ per mettere alla prova la propria competenza e provare a vincere ogni giorno Buoni Regalo Amazon.it.

«Sono particolarmente orgoglioso di annunciare il lancio di Sn4ifun ‐ dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech ‐ perchè proprio questa app rappresenta e sintetizza al meglio la filosofia Snaitech. Un mix di entertainment, socialità e cultura sportiva che contribuisce a creare una community basata sui valori positivi dello sport. Sono sicuro che per ricchezza e qualità dei contenuti, Sn4ifun sarà molto apprezzata dai giovani, abituati a coniugare la propria passione sportiva con l’innovazione tecnologica>>.

Proprio ai valori positivi dello sport e più in generale a un approccio senza eccessi a passioni e divertimenti è dedicata la sezione “ZeroXS”, una piattaforma di contenuti e iniziative concepite per diffondere fair play, tifo sano e intrattenimento responsabile.

Nell’app Sn4ifun la gamification ha un ruolo centrale: leggendo, condividendo contenuti, invitando e sfidando gli amici ai trivia quiz, gli utenti raccolgono “Punti Pallone” per scalare la classifica e “Punti Gettone” per partecipare agli Instant win.

Sn4ifun strizza l’occhio alla generazione dei nativi digitali, è gratuita e da oggi disponibile su App Store e Google Play. Il download dell’app sarà il fulcro di una campagna pubblicitaria in radio, con due soggetti da 30 secondi, ma soprattutto online ‐ video e display ‐ su Google, Facebook e numerosi portali partner, oltre che sui social media attraverso sfide e attività di engagement al grido di “Se lo sai, sei da SN4IFUN!».

Ufficio stampa Snaitech SpA

Cell. +39.348.4963434

Email: ufficio.stampa@snaitech.it