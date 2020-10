Supermicro Systems selezionata da LLNL (Lawrence Livermore National Laboratory) per la ricerca COVID-19

I server 4U 8 GPU fanno parte di un cluster di sistemi chiavi in mano che offre fino a 11 Petaflop di potenza di calcolo per ricerche all'avanguardia

SAN JOSE, California, 8 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), leader globale nel campo dell'enterprise computing, dello storage, delle soluzioni di networking e della tecnologia di green computing, ha annunciato oggi di essere stata scelta da LLNL per fornire capacità e risorse di calcolo aggiuntive agli scienziati che lavorano alla ricerca di una cura per il COVID-19. I server 4U 8 GPU di Supermicro per questo cluster, dotati di quasi 1.000 acceleratori grafici AMD Radeon Instinct™ MI50 e combinati con le CPU EPYC™ 7002 all'avanguardia di AMD, ampliano il cluster per fornire fino a 11 Petaflop di potenza di calcolo per carichi di lavoro computazionali avanzati.

"I nostri server 4 U 8-GPU, leader del mercato, sono ottimizzati per le prestazioni degli acceleratori a bassa latenza che sfruttano il nostro approccio flessibile ai server Building Block Solutions

®

, consentendo a LLNL di personalizzare i propri requisiti di cluster" ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "Siamo estremamente lieti di collaborare con LLNL per aiutare i ricercatori e gli scienziati a trovare un vaccino per la devastante pandemia globale legata al COVID-19, uno dei problemi più critici che la società si trova ad affrontare attualmente. È un grande piacere lavorare con aziende leader che richiedono cluster di calcolo ad alte prestazioni (HPC) e tecnologie di apprendimento automatico per eseguire carichi di lavoro computazionali avanzati e condurre ricerche all'avanguardia".

Il Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti sta espandendo il supercomputer Corona, così chiamato in occasione dell'eclissi solare totale del 2017, con i fondi stanziati dal Corona Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act. La potenza di calcolo aggiuntiva consente ai ricercatori di gestire meglio le simulazioni di dinamiche molecolari ad alta intensità computazionale, che sono fondamentali per trovare una cura.

"Il sistema Corona rappresenta un importante passo avanti nella nostra capacità di modellazione biomedica predittiva per il COVID-19", ha dichiarato Jim Brase, Deputy Associate Director for Programs di LLNL, che dirige la ricerca COVID-19 del laboratorio e il progetto di risposta rapida alla pandemia. "Ci consente di sviluppare simulazioni avanzate della struttura e della funzione del virus e di utilizzare l'apprendimento automatico su larga scala per scoprire e ottimizzare nuove terapie. Questa crescita delle prestazioni aiuterà il sistema Corona ad aprire la strada nell'accelerazione della risposta alla pandemia".

"Siamo entusiasti di collaborare con Supermicro per fornire a LLNL sistemi di calcolo ad alte prestazioni (HPC) avanzati e basati su AMD per la ricerca sulla pandemia" ha dichiarato Forrest Norrod, Vicepresidente senior e Direttore generale del Datacenter and Embedded Solutions Business Group di AMD. "Le nostre CPU EPYC e GPU Radeon Instinct di AMD consentiranno agli scienziati di sfruttare la nuova capacità di calcolo per carichi di lavoro computazionali nel campo della genomica, dello sviluppo di vaccini e altre discipline scientifiche".

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), innovatore leader nella tecnologia dei server ad alte prestazioni e ad alta efficienza, è tra i maggiori fornitori di server avanzati Building Block Solutions® per centri dati, cloud computing, infrastrutture IT, Hadoop/Big Data, HPC e sistemi integrati in tutto il mondo. Supermicro è impegnata a proteggere l'ambiente attraverso l'iniziativa "We Keep IT Green®" e fornisce ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico e rispettose dell'ambiente disponibili sul mercato.

Supermicro, Server Building Block Solutions, e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

AMD, il logo AMD, EPYC, Radeon Instinct e le relative combinazioni sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

SMCI-F

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/1308630/Lawrence_Livermore_Lab_Image.jpg