La soluzione per la Natural Language Generation? Sem@ntika di Ad Intend

Semantika Natural Language Generation

Milano, 19/10/20 - L’intelligenza artificiale sta facendo passi da gigante e a dimostrazione di ciò vi è il nuovo progetto di Ad Intend, Sem@ntika, ovvero la soluzione perfetta per la Natural Language Generation.

Ad Intend ha alle spalle anni di esperienza nella generazione di contenuti on demand ma con Sem@ntika ha voluto toccare l’eccellenza grazie al risultato ottenuto attraverso l’unione di algoritmi e know how umano, semplificando e velocizzando la generazione di testi ideali per il settore farmaceutico, sportivo e per gli e-commerce.

Partendo da dati strutturati, Sem@ntika scrive in maniera automatica dei contenuti testuali ideali per flash news del settore finanziario, notizie sportive (ad esempio, i risultati e report di partite di calcio) e schede prodotto per e-commerce, specialmente quelli farmaceutici. Tutto ciò senza che vi sia la mano umana a scriverli, ma un’intelligenza artificiale in grado di redarli anche in ottica SEO.

Ad Intend con l’innovativo servizio di Sem@ntika ha voluto far fronte al problema del tempo e al costo della scrittura manuale di articoli che spesso raggiunge cifre esagerate e tempi lunghissimi per gli e-commerce che devono far fronte a un numero di prodotti in vendita sempre in aumento. Dover redigere una scheda prodotto per un catalogo molto vasto e vario può risultare un lavoro molto lungo e caro che spesso per quanto si possa essere abili nel proprio lavoro, si rischia di ricadere in qualche piccolo errore. Con Sem@ntika ciò può essere evitato e oltre ad abbattere la soglia di errore si riducono i costi e anche il tempo, che in questo settore è un bene molto prezioso che può essere investito per sviluppare altre parti del progetto.

L’azienda Ad Intend assicura con Sem@ntika testi naturali e privi di errori grammaticali che consentiranno il successo di un business, tutto ciò merito della perfetta combinazione fra algoritmi di Natual Language Generetion e una buona dose delle conoscenze umane, fornendo così un database ricco dal quale Sem@ntika ricaverà il testo e lo esporrà pronto per la pubblicazione sul web.

L’esperianza di Melascrivi con Sem@ntika

A fare uso di Sem@ntika per la prima volta con grande successo è stato il sito Melascrivi che ha voluto aggiungere questo servizio innovativo al già esistente e funzionante servizio di stesura articoli da parte di freelance. In seguito a questo test, Melascrivi ha raccolto una serie di vantaggi dovuti al lavoro di Sem@ntika, specialmente in questi quattro settori:

• Settore farmacia: questo settore, sempre più in fermento ha la necessità di offrire schede prodotto in maniera veloce, efficace e soprattutto ricca di informazioni corrette e utili per il consumatore. La Natural Language Generetion è in grado di realizzare esattamente ciò, contenuti veloci e grammaticalmente corretti.

• Settore news: anche il settore delle news e dell’informazioni flash ha l’esigenza primaria di informare il lettore di ciò che accade intorno a lui, di esporre le vicende e i fatti in maniera chiara e concisa, esaudendo la sua curiosità. Ciò si applica alla perfezione su tutti i siti verticali di news finanziarie, news sportive o ultime news locali che devono poter essere lette in maniera molto naturale e non schematiche.

• Settore finanziario: questo ambito è molto tecnico e difficile da comprendere e scrivere se non si è esattamente del mestiere e ciò si tradurrebbe in un articolo molto complesso da comprendere al lettore. Ma con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale di Sem@ntika, si possono realizzare contenuti freschi, veloci e semplici da comprendere.

• Settore e-commerce: infine, il settore che ne beneficia di più è quello dell’e-commerce che ha la necessità di avere al suo interno una scheda esplicativa e descrittiva per ogni prodotto presente all’interno del suo catalogo. Ci sono e-commerce con centinaia e più prodotti che spesso se non correttamente esposti e descritti possono scaturire in un numero eccessivo di resi che si traduce in perdita di tempo e soldi da parte del proprietario del negozio online. Affinché si possa star dietro al numero elevato di prodotti da descrive e affinché si possa fare in maniera minuziosa per ridurre il rischio di resi ed essere così più chiari nei confronti del cliente è necessario affidarsi all’intelligenza artificiale in grado di fare tutto ciò in maniera corretta ed esaustiva.

Come lavora Sem@ntika?

Ogni tool utilizzato per la generazione di testi scritti mediante degli algoritmi ha qualche piccola differenza l’uno dall’altro, anche se vi sono alcuni passaggi fondamentali che tutti eseguono, anche Sem@ntika. In linea di massima questo è il funzionamento e il modus operandi di Sem@ntika:

• Fase 1, inserimento dei dati: questa fase è indispensabile per poter ottenere un testo corretto dal punto di vista informativo. Durante questo step è necessario oltre che fondamentale inserire tutte le informazioni (che variano a seconda del settore scelto) sulle quali il software farà affidamento per redigere il contenuto. Nel caso di un e-commerce di abbigliamento è necessario inserire i dati di ogni singolo prodotto (nome, codice, taglia, colori, materiali e altre specifiche tecniche). I dati devono essere inseriti in maniera organizzata e strutturata perché tutto ciò che è disordinato, l’algoritmo fatica a comprendere.

• Fase 2, settaggio delle regole: la fase successiva consiste nell’inserimento di specifiche regole che daranno al testo una forma molto più discorsiva e naturale. Le regole da impostare fanno riferimento a necessità morfologiche, logico-sintattiche, pragmatiche e infine alla SEO per garantire un buon posizionamento su Google.

• Fase 3, generazione del testo: una volta forniti tutti i dati informativi e le regole necessarie al tool non resta che lasciarlo lavorare elaborando il testo.

Le tre fasi sono principalmente le stesse che un copywriter umano farebbe, ma in questo modo si riducono notevolmente i tempi. Infine, Sem@ntika è in grado di offrire testi redatti in ben 110 lingue differenti, merito dell’inserimento di glossari e librerie create nel corso degli anni di lavoro.

