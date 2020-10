Nasce GAMMA PI, un progetto per lo sviluppo del modello di Smart City firmato da Politecnico di Torino, AD Consulting Group, Danisi Engineering e Addfor.

Il progetto prevede la sperimentazione di tecnologie e soluzioni per l’implementazione di piani di sviluppo a sostegno di una mobilità urbana sostenibile a favore dei cittadini e delle imprese delle future Smart City

Torino e Modena, 20 ottobre 2020 - Tra i fattori alla base di una efficace progettazione per le Smart City e per la Smart Mobility vi è certamente il corretto utilizzo dell’intelligenza artificiale per raccogliere e sistematizzare i dati, grazie ai quali sarà possibile una maggiore personalizzazione e comprensione del comportamento umano.

Da queste premesse è nata la partnership per il progetto “GAMMA PI” tra Politecnico di Torino, AD Consulting Group, Danisi Engineering, e Addfor che hanno firmato a settembre un Memorandum of Understanding che consentirà lo sviluppo di attività congiunte per i prossimi cinque anni.

L’attività di ricerca verterà sul controllo di velivoli a bassa quota; sulla gestione anche predittiva di strade e infrastrutture; sul controllo del livello di inquinamento dell’aria, delle acque e sonoro; sullo sviluppo di veicoli interconnessi a impatto zero e sulla creazione di un SimCenter, ovvero un Simulatore Dinamico e Statico. Altri temi di ricerca riguarderanno la guida autonoma, l’utilizzo di droni per il rilevamento e il controllo dei dati e l’implementazione di sistemi di distanziamento sociale.

Il Politecnico, AD Consulting Group, Danisi Engineering e Addfor, si impegnano con la firma di questo accordo a sviluppare collaborazioni nella formazione, nella ricerca e nella terza missione attraverso periodi di tirocinio degli studenti presso le aziende, svolgimento di tesi di laurea e laurea magistrale, l’attivazione di borse di studio e di dottorato e nella progettazione di corsi di aggiornamento per il personale tecnico delle imprese.

“L’innovazione è un fattore chiave per lo sviluppo di cittadini, imprese ed enti pubblici. Rende le aziende più produttive, la Pubblica Amministrazione più efficiente e le città sempre più intelligenti, sicure e vivibili. Crediamo da sempre che connettere le città e le sue infrastrutture con i propri cittadini ne aumenti il loro valore, fare in modo che comunichino con le persone e le supportino è un valore ancora più prezioso. Proprio in questa direzione si instradano i nostri servizi IoT e IIoT necessari a supportare implementazioni avanzate per il monitoraggio della Smart City e della mobilità intelligente.” Queste le parole di Christian Maiolo, Executive Board AD Consulting.

“L’enorme mole di dati generati da dispositivi e veicoli connessi può aiutare aziende e amministrazioni pubbliche a fornire servizi migliori, esperienze sempre più personalizzate e apprezzate”, afferma Gianfranco Silvestri, Senior Innovation Manager di AD Consulting e responsabile del progetto GAMMA PI per AD Consulting, “Abbiamo inoltre iniziato un percorso di supporto verso gli atenei con programmi di formazione e di collaborazione e lavorare con il mondo accademico per realizzare progetti a sostegno delle città e delle persone”.

“Il Politecnico sta investendo moltissimo nei progetti di ricerca e sviluppo che riguardano le Smart City e la Smart Mobility, anche grazie all’attività del Centro Interdipartimentale Cars, focalizzata proprio sulle tecnologie applicate all'automotive ed agli Intelligent Transport Systems (ITS). La collaborazione consentirà di integrare il know how dei ricercatori dell’Ateneo con le competenze delle aziende coinvolte nello sviluppo di soluzioni innovative e d’avanguardia” conclude Giuliana Mattiazzo, vicerettrice per il trasferimento tecnologico al Politecnico di Torino.

Politecnico di Torino

Il Politecnico di Torino (www.polito.it) è stato fondato nel 1906 e trae origine dalla Scuola di Applicazione per gli Ingegneri sorta nel 1859. È accreditata dai ranking internazionali come una delle principali università tecniche in Europa, con circa 37.500 studenti, il 16% dei quali sono stranieri, provenienti da oltre 100 paesi.

Il Politecnico si propone come un centro di eccellenza per la formazione e ricerca in Ingegneria, Architettura, Design e Pianificazione con strette relazioni e collaborazioni con il sistema socio-economico.

È infatti una Research University a tutto tondo, dove formazione e ricerca si integrano e fanno sistema per fornire una risposta concreta alle esigenze dell'economia, del territorio e soprattutto degli studenti in un’ottica di forte internazionalizzazione delle attività didattiche, di ricerca e di trasferimento tecnologico, con collaborazioni con le migliori università e centri di ricerca nel mondo e accordi e contratti con i grandi gruppi industriali internazionali, ma anche con le aziende del territorio, dove si propone come punto di riferimento per l’innovazione.

AD Consulting S.p.A.

Il gruppo AD Consulting, con 5 sedi in Italia e oltre 100 dipendenti, è una realtà in grado di offrire servizi di consulenza e soluzioni volti a sostenere e accompagnare le aziende nei loro processi di innovazione e trasformazione digitale. Con Euei, azienda del gruppo dedicata all’ingegneria del software, si propone come punto di riferimento che opera trasversalmente sull’intero ambito ICT. Alla compagine appartiene anche scaleU, specializzata in servizi per le StartUp che cercano partner per sviluppare le loro attività di vendita e marketing.

Danisi Engineering S.p.A.

Danisi Engineering è stata creata nel 1995 a Torino. Specializzata in ingegneria, progettazione e realizzazione di sistemi telaio e prototipi completi di autovetture, negli ultimi 10 anni ha esteso il proprio operato al campo di sviluppo ed integrazione di sistemi automotive controllati, realizzando l’Advanced Vehicle Dynamics (centro di studio con avanzati simulatori di guida e banchi prova). La sede di Modena è specializzata nella realizzazione di vetture ad alte prestazioni e recentemente nella costruzione di pacchi batteria ad alta tensione per trazione, con Meccanica 42, società controllata di Firenze specializzata in meccatronica. E’ partner dei più noti marchi automobilistici nel mondo per la progettazione e realizzazione di autoveicoli, soprattutto nel settore sportivo e di lusso, e collabora con diverse aziende per lo sviluppo di sistemi innovativi capaci di integrare le nuove tecnologie, andando dai sistemi controllati alla trazione ibrida ed elettrica.

Addfor S.p.A.

Addfor è una società di consulenza ingegneristica e software fondata nel 2008, si occupa di intelligenza artificiale perseguendo una missione unica: fornire la migliore tecnologia disponibile per le esigenze dei propri clienti.

È composta da due divisioni: Automotive e Industries.

L’azienda si occupa di diversi mercati utilizzando l'Intelligenza Artificiale con lo stesso approccio: la “Combinatorial Innovation”, ovvero, l'industrializzazione nei più classici processi ingegneristici dei migliori e più avanzati algoritmi di intelligenza artificiale. Addfor, grazie alle partnership con IBM e Nvidia, è in grado di fornire ai propri clienti soluzioni end-to-end.

