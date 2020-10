Server Supermicro 2U Ultra-E a profondità ridotta, ora con certificazione NEBS di livello 3, fornisce potenza di calcolo ai data center per l'edge delle telecomunicazioni

Il portafoglio di server in espansione offre ai clienti delle telecomunicazioni molteplici configurazioni di sistema: elaborazione intensiva del carico di lavoro, conformità NEBS, raffreddamento Free-Air, alimentazione CA/CC

SAN JOSE, California, 23 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), leader globale nel campo dell'enterprise computing, dello storage, delle soluzioni di networking e della tecnologia di green computing, continua a fornire le migliori

risorse

in fatto di server per data center a livello globale per il 5G, le telecomunicazioni e i carichi di lavoro accelerati dell'edge. Il 2U Ultra-E a profondità ridotta è l'ultima novità della crescente gamma di server con certificazione NEBS (Network Equipment Building System) di livello 3 di Supermicro. La sua implementazione e il suo funzionamento nelle telecomunicazioni e in altre applicazioni edge confermano che la potenza computazionale a server aperto e standard del settore si trova anche al di fuori dei data center tradizionali.

Supermicro sta cambiando il settore delle telecomunicazioni con sistemi potenti e ricchi di funzionalità che offrono una connettività intelligente e senza interruzioni dall'edge al cloud. La linea di prodotti Ultra di Supermicro offre ai clienti una maggiore flessibilità di calcolo e integra una vasta gamma di opzioni personalizzabili con le migliori funzionalità della categoria, tra cui la tecnologia completamente NVMe, l'archiviazione ibrida e l'ottimizzazione a bassa latenza, oltre ad ampie possibilità di rete ed espansione, tra cui innovative schede riser Ultra che assicurano un risparmio di spazio.

"L'infrastruttura edge richiede sempre più la potenza computazionale delle tecnologie server standard di settore di Supermicro", ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "Il nostro SuperServer Ultra è ideale per le applicazioni edge, e il 2U Ultra-E a profondità ridotta 2U offre funzionalità avanzate, tra cui il supporto GPU e FPGA, con prestazioni più rapide. Inoltre oggi dispone della certificazione NEBS, è ottimizzato per un'ampia gamma di carichi di lavoro nelle applicazioni del settore 5G e delle telecomunicazioni, e ha requisiti di potenza più bassi."

Il server 2U Ultra-E

, disponibile a partire da oggi, si rivolge ai micro data center di tipo edge ed è alimentato da processori scalabili doppi Intel Xeon di 2a generazione con un massimo di 205 watt TDP. Il 2U Ultra-E è dotato di unità hot-swap frontali e di moduli ventola, con una profondità compatta di 22,6 pollici. Inoltre, il server supporta fino a 6 TB di memoria DDR4 in slot da 24 DIMM e dispone di otto slot di espansione PCI-E 3.0 per reti flessibili, GPU e opzioni FPGA. Questa flessibilità di sistema e questa molteplicità di configurazioni offrono ai clienti ulteriori opzioni per la modernizzazione dei data center e dell'infrastruttura edge. Le versioni Ultra-E NEBS di livello 3 supportano alimentatori sia a corrente alternata che continua.

Con sistemi a profondità ridotta, conformità NEBS e opzioni di alimentazione CC, Supermicro sta dimostrando il suo costante impegno nel segmento delle telecomunicazioni. Parallelamente, Supermicro continua a collaborare con i principali fornitori di software 5G e per le telecomunicazioni per offrire soluzioni complete. Supermicro sta lavorando con standard aperti come le soluzioni basate su O-RAN, in quanto gli operatori sono alla ricerca di server commerciali pronti all'uso (COT) per il lancio delle loro nuove infrastrutture.

Per maggiori informazioni su 2U Ultra-E, guardate questo

SuperMinute

Ulteriori informazioni disponibili sulle

soluzioni

Ultra.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), innovatore leader nella tecnologia dei server ad alte prestazioni e ad alta efficienza, è tra i maggiori fornitori di server avanzati Building Block Solutions

®

®

per data center aziendali, cloud computing, intelligenza artificiale e sistemi informatici all'avanguardia in tutto il mondo. Supermicro è impegnata a proteggere l'ambiente attraverso l'iniziativa "We Keep IT Green" e fornisce ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico e rispettose dell'ambiente disponibili sul mercato.

Supermicro, Server Building Block Solutions, e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Intel e Xeon sono marchi registrati di Intel Corporation o delle rispettive controllate.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/1317833/supermicro_short_depth.jpg