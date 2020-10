Cisco accelera l’adozione sicura del cloud grazie a una nuova piattaforma Edge WAN

• Cisco presenta una nuova piattaforma Edge WAN (Wide Area Networking) che garantisce accesso sicuro e automatizzato alle applicazioni

• La piattaforma edge Cisco Catalyst 8000 accelera l’adozione del cloud, fornendo opzioni flessibili per una piena visibilità e connessione sicura alle applicazioni nel cloud, nel data center e nell’edge.

• Cisco Catalyst Cellular Gateways supporta la connessione da remoto grazie alle più recenti tecnologie WAN wireless, aprendo la strada alle connessine 5G nelle filiali.

Milano, 28 Ottobre 2020 – Cisco (NASDAQ: CSCO) presenta una nuova piattaforma edge WAN (Wide Area Networking) che permette di accelerare l’adozione del cloud e fornire connessioni sicure e automatizzate alle applicazioni nel cloud, nel data center e nell’edge.

La famiglia Catalyst 8000 Edge, parte fondamentale del portfolio di soluzioni di rete intent-based di Cisco, è una piattaforma di routing innovativa e ad alte prestazioni. Grazie alla funzionalità integrata di analisi, la nuova piattaforma offre piena visibilità della rete e degli eventuali problemi legati alle applicazioni, e tramite le informazioni fornite, permettono di ottimizzare l’esperienza utente.

Man mano che le aziende adottano il cloud e dispongono di una maggiore potenza di calcolo per eseguire una gamma più ampia di applicazioni e migliorare le prestazioni, i team IT si scontrano con una maggiore complessità e un minore controllo e visibilità delle applicazioni in esecuzione sulle loro reti. Queste sfide limitano l'agilità e la capacità di fornire esperienze sicure e connesse. La nuova piattaforma Cisco Catalyst 8000 Edge rivoluziona la WAN edge, permettendo ai clienti di essere più agili grazie a una connessione automatizzata e sicura alle applicazioni nel cloud, nel data center e nell'edge.

“Con la proliferazione di applicazioni, carichi di lavoro e servizi sempre più distribuiti in tutto il continuum edge-cloud, le aziende hanno a che fare con nuove realtà nell’edge WAN”, ha commentato JL Valente, Vice President, Product Management dell’Intent-Based Networking Group di Cisco. “Nel creare architetture sicure per l’accesso multicloud, i dipartimenti IT hanno bisogno di agilità per cambiare rotta e adattarsi rapidamente alle esigenze di business. La piattaforma Cisco Catalyst 8000 Edge abilita l’edge WAN e l’edge cloud, permettendo agli utenti di connettersi a qualsiasi cloud in modo sicuro e con prestazioni elevate e, allo stesso tempo, fornendo visibilità e agilità al business”.

La nuova piattaforma permette di adottare soluzioni cloud con tempi personalizzati. Per chi desidera implementare un’architettura Secure Access Service Edge (SASE), Cisco SD-WAN converge in un’unica soluzione la SD-WAN gestita in cloud e la sicurezza distribuita via cloud. Per chi ha bisogno di un’implementazione on-premise è supportata sicurezza SD-WAN full-stack.

"L'Adventist Health System ha sperimentato una crescente necessità di servizi Edge WAN ad alte prestazioni in tutti i propri ospedali e studi medici", ha dichiarato Ed Vanderpool, IT Technical Manager di Adventist Health. "Alimentata da un crescente utilizzo di applicazioni basate su cloud, tele-medicina, imaging ad altissima definizione e collaborazione remota, la nostra rete deve offrire connettività sicura, altamente resiliente e scalabile, e fornire agilità in modo da poter soddisfare le esigenze di assistenza ai pazienti e di business. Stiamo ampliando la nostra rete intent-based, e in questo senso la piattaforma Edge della Serie Cisco Catalyst 8000 ci fornisce una soluzione SD-WAN flessibile in grado di fornire le prestazioni, la visibilità e la sicurezza necessarie per offrire tali esperienze di connessione in tempo reale".

La famiglia Catalyst 8000 è concepita per risolvere le problematiche di edge WAN più pressanti di oggi ed è sufficientemente flessibile per affrontare le sfide future. Sono disponibili tre modelli, progettati per diversi casi d'uso:

• La piattaforma Edge Catalyst 8500 è ideale per i Data Center e i siti di Colocation e di Aggregazione e integra, in un unico rack compatto, la più completa offerta SD-WAN con porte 40G e 100G Ethernet uniche nel loro genere. La piattaforma è potenziata dal processore Quantum Flow di terza generazione, un circuito ASIC (Application Specific Integrated Circuit) creato per garantire elevate prestazioni, sicurezza pervasiva e servizi di rete completi.

• La piattaforma Edge della serie Catalyst 8300 è progettata per gestire la connessione edge nelle filiali, offrendo accesso modulare con un diverso set di opzioni per fornire servizi on-demand che permettono di adattarsi rapidamente ai mutevoli requisiti di business. Inoltre, offre prestazioni SD-WAN di quattro volte maggiori rispetto agli attuali router Cisco ISR (Integrated Services Routers).

• Il Catalyst 8000V Edge Software offre le stesse funzionalità ma in modalità software. Può essere implementato nel cloud o virtualizzato su una piattaforma come la serie Cisco 5000 Series Enterprise Network Compute System (ENCS).

La mobilità wireless via cellulare è ormai un fattore critico nelle moderne WAN e Cisco permette ai clienti di migrare facilmente verso una WAN wireless avanzata 4G LTE e 5G:

• Cisco Catalyst Cellular Gateway permette di implementare una WAN wireless senza modificare l’infrastruttura esistente. Permette di incrementare la rete cellulare a un'opzione di collegamento primario SD-WAN con connettività gigabit a qualsiasi cloud o posizione. La release iniziale supporta velocità Advanced 4G LTE CAT 18, con versioni 5G disponibili a breve.

Le serie Cisco Catalyst 8300 e 8500 e la soluzione Cisco Cellular Catalyst Gateways sono già disponibili, mentre il Cisco Catalyst 8000v sarà disponibile a Dicembre 2020. Tutte le soluzioni sono disponibili tramite opzioni di sottoscrizione flessibili.

