Prodigy Technovations annuncia un innovativo analizzatore logico per interfacce integrate

BANGALORE, India, 11 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Prodigy Technovations Pvt. Ltd, con sede a Bangalore, India, annuncia un innovativo analizzatore logico per interfacce integrate destinato ai team di progettazione integrata per la gestione delle sfide nel campo della verifica, della convalida e del collaudo della progettazione.

PGY-LA-EMBD

I2C

SPI

UART

è un analizzatore logico a 10 canali, all'avanguardia del settore, in grado di supportare l'analisi di timing 1GS/S e l'analisi di stato a 100 MHz, con capacità simultanea di analisi dei protocolli

IOT, sanità, elettronica di consumo, automazione industriale sono i settori che spingono maggiormente la crescita dei progetti integrati. I progetti integrati oggi sono complessi, con un maggior numero di contenuti software, funzionalità di edge computing e intelligenza artificiale, in risposta alle esigenze della prossima generazione. Per rispondere a queste sfide complesse, i team integrati hanno bisogno di strumenti superiori per fornire soluzioni nei tempi necessari.

La sfida più grande che i team di progettazione integrati si trovano ad affrontare è l'integrazione di hardware e software, cioè gli insight a livello di sistema per il corretto funzionamento del prodotto. Per visualizzare il funzionamento a livello di sistema, è necessario monitorare simultaneamente le interfacce integrate I2C, SPI e UART. Oggi i progettisti utilizzano molteplici apparecchiature di collaudo in sequenza per soddisfare le esigenze di progettazione. Questo ha allungato i cicli di convalida, verifica e collaudo della progettazione, che a loro volta hanno allungato i tempi di commercializzazione dei prodotti.

Caratteristiche principali dell'analizzatore logico

PGY-LA-EMBD

per interfacce integrate

Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare

www.prodigytechno.com

Prezzi e disponibilità:

L'analizzatore logico

PGY-LA-EMBD

contact@prodigytechno.com

distributore Prodigy

per interfacce integrate può essere ora ordinato presso i nostri distributori. Per avere una valutazione e conoscere i prezzi, scrivere ao contattare ilpiù vicino.

Informazioni su Prodigy Technovations

Prodigy Technovations

è il fornitore leader di soluzioni innovative di analisi di protocollo per le tecnologie mainstream ed emergenti. Fornisce soluzioni di decodifica del protocollo e test su layer PHY sulle apparecchiature di test e misura. Prodigy Technovations è membro di Open Alliance, MIPI, JEDEC, SD Association e PCIe. È attivamente impegnata nella collaborazione con soggetti leader del settore e nella ridefinizione dell'analisi dei protocolli per interfacce mainstream ed emergenti.

Video -

https://www.youtube.com/watch?v=uCDq4r2bZ6c