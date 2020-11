La Wondershare svela Filmora X l'editor video di nuova generazione

Progettato da uno dei fornitori di software più celebri al mondo, l'editor video Wondershare Filmora X dà modo agli utenti di trasformare la loro immaginazione in clip video con un minor numero di clic

Wondershare Filmora X

(la "X" che rappresenta "Dieci") , lanciato ufficialmente nel Nord America, è l'attesissimo e importante aggiornamento progettato specificamente per gli editor video che sono alla ricerca di funzionalità avanzate di animazione e di editing come il motion tracking (tracciamento di movimento) e keyframing (fotogramma chiave), senza diventare matti per apprendere il tutto e senza costi elevati.

"Ci impegniamo al massimo per semplificare il processo di creazione video così i nostri utenti possano avere tutto il tempo da dedicare alla creatività. - sottolinea Tobee Wu, CEO della Wondershare - Che tu sia un creator di YouTube, un proprietario di un'azienda o stai creando dei video per i tuoi amici e familiari, Wondershare Filmora X cambierà il modo in cui i creator interagiscono con l'editing video".

"La nuova versione del nostro editor video rappresenta un viaggio gradevole - dice Luna Que, Product Director di Wondershare Filmora - Con il Filmora X, le attività eccessive e ripetitive sono attività del passato e gli utenti possono dedicare il loro tempo a stimolare la propria immaginazione".

Sulla base dell'enorme successo di Filmora9, Wondershare Filmora X vanta i nuovi aggiornamenti qui di seguito:

Queste nuove funzionalità, oltre al collaudato toolkit di video-editing Filmora, rendono Wondershare Filmora X la scelta perfetta per creator che sono alla ricerca di un'esperienza utente perfetta.

Prezzo e Compatibilità Wondershare Filmora X è disponibile per Windows e Mac e costa 69,99 euro per una licenza a vita. È compatibile con Windows 10/8.1/7/ (sistema operativo a 64 bit) e macOS v.10.15/10.14/10.13/10.12.

Informazioni su Wondershare Fondata nel 2003, Wondershare è leader mondiale nello sviluppo di software e un pioniere nel campo della creatività digitale.

www.wondershare.it

