Dreame T20 - un'innovazione tecnologica per un'esperienza di aspirazione più confortevole

SHENZEN, China, 23 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Il marchio ha recentemente lanciato il T20 alla ricerca di un nuovo prodotto che ha raggiunto il suo obiettivo di 100.000 dollari entro 32 ore dal lancio su Indiegogo. Dopo un'analisi comparativa e la comprensione del T20, abbiamo scoperto alcuni dei vantaggi del T20 e abbiamo scoperto perché è popolare su Indiegogo.

Pulizia.

Con 150 AW di potenza di aspirazione, 25Kpa di pressione dell'aria e 70min di tempo di funzionamento, il T20 è la scelta perfetta per tutti gli scenari di pulizia, con una batteria rimovibile e funzione auto-sensing.

Per la prima volta, il T20 include una modalità di auto-rilevamento che regola automaticamente la potenza di aspirazione in base al materiale dell'area da pulire. Questa modalità è particolarmente vantaggiosa nell'uso di pavimenti e tappeti, dove non è necessaria alcuna regolazione.

La batteria rimovibile raddoppia il tempo di pulizia senza tempi di attesa, la doppia batteria da 140 minuti garantisce una protezione per la pulizia di grandi ambienti in una sola volta, ed entrambe le batterie possono essere caricate contemporaneamente tramite la sua bacinella di stoccaggio a parete e di ricarica. Nella confezione è inclusa una sola batteria, per cui i clienti devono acquistarne una propria a seconda delle necessità.

Inoltre, per la prima volta, il T20 è dotato di una struttura a V che spinge efficacemente i capelli dalla testina della spazzola su 2 lati verso la zona centrale, staccandoli dai rulli e aspirandoli direttamente nelle prese d'aria tramite un piccolo pettine a denti. Questo risolve efficacemente il problema dei peli aggrovigliati.

Facilità d'uso.

Il T20 ha apportato molte modifiche dettagliate per migliorare la facilità d'uso.

Il contenitore della polvere e il sistema di filtraggio sono tutti lavabili; il materiale dello schermo è stato ottimizzato e la funzione di blocco con un solo tocco libera le dita; e l'esperienza di cancellazione del rumore è notevolmente più morbida.

Prezzo.

In termini sia di potenza di pulizia che di facilità d'uso, il T20 è un esecutore notevole. Rispetto al prezzo elevato di altri prodotti, il T20 è anche molto conveniente, e secondo le notizie correlate, il T20 farà il suo debutto di prodotto il Black Friday e dovrebbe avere un prezzo di 280€ con code: DREAMET20DE1 (12€).

. Tutto sommato, il T20 è un degno aspirapolvere, tanto per cominciare.

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/1340585/image_5012676_33868524.jpg