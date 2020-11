Objectway Implementa Il Client Lifecycle Management Di Brewin Dolphin

LONDRA e MILANO, 26 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Objectway, leader nel Digital Wealth & Asset Management software, ha annunciato di aver implementato con successo la propria soluzione di client lifecycle management per Brewin Dolphin (LON: BRW), uno dei principali gestori patrimoniali del Regno Unito.

Brewin Dolphin aveva precedentemente annunciato i progressi nel progetto di modernizzazione tecnologica, in linea con la propria strategia digitale. Riferendosi in particolare all'imminente lancio di un nuovo sistema di client management, aveva affermato che "I principali vantaggi della nuova soluzione per la gestione dei clienti includono una migliore client experience, dall'onboarding fino al processo di adeguatezza, e una maggiore efficienza operativa per il nostro staff".

Fornita da Objectway e parte della WealthTech Suite, la soluzione

Client Lifecycle Management & Onboarding

offre una client experience superiore e abilita solide relazioni con i clienti attraverso funzionalità digitali integrate. La soluzione permette di gestire l'intero ciclo di vita del cliente, dall'acquisizione all'onboarding, alla disponibilità continua di servizi come i controlli di adeguatezza e altri eventi periodici o ad-hoc. La collaborazione digitale tra advisor e cliente è il punto di forza della soluzione, poichè permette di utilizzare il canale di comunicazione ottimale per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

Inquanto realtà nativa digitale, negli ultimi mesi Objectway ha potuto completare con successo la formazione del personale Brewin Dolphin per garantire un passaggio fluido alla nuova soluzione, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia.

Quest'ultimo progetto segue il go live annunciato lo scorso anno, in cui Objectway ha implementato l'app "MyBrewin" per i clienti, fornendo loro accesso immediato alle informazioni aggiornate sui loro investimenti, sull'asset allocation e le performance dei portafogli.

Alberto Cuccu, CEO di Objectway UK, ha commentato: "Raggiungere la scalabilità operativa e migliorare il coinvolgimento di clienti e advisor sono oggi le massime priorità per i wealth manager. Siamo orgogliosi che le nostre soluzioni Conectus prima ed Eximius Client Engage ora abbiano supportato in modo significativo Brewin Dolphin in questa direzione."

La soluzione Client Lifecycle Management & Onboarding di Objectway è stata protagonista di recenti webinar, riconoscimenti e articoli e viene progressivamente adottata da numerose società di gestione patrimoniale.

Objectway ha inoltre pubblicato un report sull'argomento, in cui illustra come abbia collaborato con i principali wealth manager per trasformare digitalmente il loro business attraverso una nuova customer experience coinvolgente ed efficace.Il report "Are you really engaging with your clients?" è disponibile qui:

https://www.objectway.com/download/?lang=en