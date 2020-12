Centric Software® pioniere del Social PLM

L'ultima release di Centric PLM™ introduce l'integrazione Slack, novità assoluta per il settore, e ulteriori, rivoluzionarie innovazioni 3D, per connettere, da remoto, persone e prodotti

CAMPBELL, California, 3 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Centric Software è lieta di annunciare che è ora disponibile Centric 8 PLM versione 7.2, l'ultima release della soluzione PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell'azienda. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative ad aziende di moda, retail, calzature, articoli per l'outdoor, prodotti di lusso e di largo consumo per aiutarle a realizzare obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

Centric è il primo e unico fornitore ad adottare pienamente la funzionalità di social chat con molteplici piattaforme che consentono alle persone di collaborare, al fine di rispondere alla sempre maggior esigenza da parte dei team di connettersi da remoto e collaborare in modo efficiente in spazi digitali.

Centric PLM v7.2 comprende Conversations, per comunicazioni formali di gruppo su vari aspetti dei prodotti in fase di sviluppo in Centric PLM. La nuova v7.2 introduce inoltre, prima in assoluto del settore, l'integrazione con il principale strumento di comunicazione tra team, Slack. Con Slack, gli utenti si inviano un segnale di chiamata e chattano informalmente, in tempo reale, di aggiornamenti sui prodotti, senza lasciare l'ambiente PLM e utilizzando comuni funzionalità di messaggistica istantanea quali @mentions e allegati. Slack è la prima tra tante soluzioni di messaggistica a livello aziendale che prevede integrazioni future con Microsoft Teams, Google Workspace, We Chat, DingTalk e altro ancora.

"Man mano che il lavoro da casa si diffonde sempre più e le aziende continuano a crescere e ad espandersi in diverse aree geografiche, la facilità di comunicazione diventa sempre più importante," spiega Ron Watson, VP of Product di Centric Software. "L'ultima versione di Centric PLM introduce funzionalità social, per una collaborazione tra team semplice, naturale e intuitiva. L'integrazione di Slack e la nostra rivisitata funzionalità Conversations renderanno lo sviluppo e il lancio dei prodotti più fluido, creativo e veloce."

La v7.2 introduce molteplici innovazioni 3D in Centric PLM. Tutti gli utenti ora possono creare nuovi materiali 3D in Centric, utilizzando componenti dei materiali 3D esistenti. Centric ha esteso la gestione delle risorse digitali 3D, includendo avatar 3D. Ciò consente a progettisti e sviluppatori di prodotto di importare e organizzare avatar 3D in librerie avatar all'interno di Centric PLM.

"Centric continua ad innovare le sue funzionalità 3D, mettendo un più ampio gruppo di utenti nella condizione di sfruttare e visualizzare meglio prodotti, materiali, drappeggi e texture, tutti elementi di grande importanza per una nuova era di decisioni digitali. L'utilizzo di strumenti di progettazione 3D sta ora diventando sempre più popolare e i team hanno la necessità di procedere senza dover più dipendere da progettisti 3D e da applicazioni specializzate," chiarisce Watson. "La possibilità di creare materiali in Centric, ad esempio, consente ai team di sviluppo prodotti di contribuire al workflow digitale 3D. L'introduzione di librerie avatar 3D completa un altro lato della storia della trasformazione digitale, in quanto espande la gamma di risorse 3D che Centric può gestire."

"Siamo molto lieti di annunciare l'uscita dell'ultima versione di Centric 8 PLM," dichiara Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. "Gli obiettivi principali di questa release sono usabilità e collaborazione social. Siamo i primi nel campo PLM ad introdurre l'integrazione Slack, completamente pacchettizzata e supportata e che prevede ulteriori integrazioni con una popolare piattaforma di messaggistica. Dato che i nostri clienti si muovono in un mercato in rapida evoluzione, soprattutto per quanto concerne il lavoro da remoto, le nostre innovazioni seguono le loro priorità e problematiche."

Centric 8 v7.2 introduce altresì una serie di ulteriori miglioramenti UI/UX per una maggiore efficienza, semplicità d'uso e velocità di immissione sul mercato.

