Cashback App: risparmia mentre fai acquisti, sempre e ovunque

Con la Cashback App, la Shopping Community internazionale Cashback World offre l'opportunità di risparmiare denaro per qualsiasi acquisto, sempre e ovunque

VERONA, Italia, 9 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Grazie alla rete di 150.000 partner in 51 paesi nel mondo, Cashback Word offre numerose possibilità per ottenere vantaggi d'acquisto sotto forma di Cashback e Shopping Points. Tramite la Cashback App, l'applicazione gratuita per iOS e Android, i consumatori iscritti possono avere a disposizione tutte le informazioni che riguardano i partner della community presenti sul territorio oppure online e sulle offerte disponibili.

Tutti i mondi dello shopping in un'unica APP

"Cashback World consente ai propri iscritti di ottenere vantaggi dagli acquisti fatti presso una grande varietà di aziende, che si tratti di partner offline oppure online. Con la Cashback App, abbiamo unito questi mondi dello shopping in cui i nostri utenti possono accumulare Cashback e Shopping Points, sempre e ovunque", spiega Michela Mosconi, Managing Director di myWorld Italia, che gestisce il brand Cashback World in Italia.

Trova un partner in pochissimo tempo

Grazie alle funzioni di geolocalizzazione, l'App aiuta a trovare rapidamente i partner nelle vicinanze con una mappa dell'area e il relativo percorso. Per registrare facilmente i vantaggi presso i partner offline, gli utenti hanno a disposizione sulla App la versione digitale della loro Cashback Card che così può essere scansionata alla cassa. Nel caso in cui la scansione della card non sia possibile, un breve codice a quattro cifre consente di attribuire rapidamente al consumatore l'acquisto e i relativi vantaggi.

Approfitta delle offerte "on the go"

Un altro vantaggio della Cashback App durante gli acquisti in negozio è che le offerte e le promozioni speciali, i cosiddetti Shopping Point Deals, possono sempre essere colte sul momento. "Di tanto in tanto capita a tutti noi di dimenticare a casa quel buono che ci permetterebbe di cogliere un'interessante offerta in negozio. Con la Cashback App, si hanno sempre tutte le offerte a portata di mano" continua Mosconi.

Non perderti i vantaggi degli shop online in qualsiasi momento

Anche lo shopping online è una parte essenziale della Cashback App e, grazie al proprio smartphone, lo shopping online è sempre a portata di mano. "Naturalmente, il più grande vantaggio della App è l'opportunità di scoprire le possibilità di shopping che la community offre sul territorio, ovunque ci si trovi, ma è importante per noi offrire con la Cashback App anche tutti i canali tramite i quali i nostri iscritti possono sempre ricevere i vantaggi della community" sottolinea Mosconi.

Cashback World

Cashback World è una Shopping Community internazionale basata sul Cashback (ritorno di denaro) facente parte del gruppo myWorld, multinazionale presente in 51 Paesi. In Italia la shopping community conta circa 30.000 aziende e quasi 2 milioni di iscritti che ricevono il cashback facendo i propri acquisti quotidiani nelle PMI diffuse in tutto il territorio, in più di 900 shop online e presso oltre 40 insegne della grande distribuzione. Gli strumenti per ricevere il cashback messi a disposizione da Cashback World gratuitamente, vanno da una card (cartacea o digitale), ad una App, fino alla piattaforma cashbackworld.com per gli acquisti online, o a gift card digitali (eVoucher) da usare presso le grandi catene nazionali. Oltre ai vantaggi dedicati ai consumatori, Cashback World propone alle Imprese programmi di fidelizzazione della clientela innovativi ed efficienti, tramite i quali fornisce loro l'accesso a questo mondo di shopping. Link per il download gratuito della

Cashback App

