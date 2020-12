La webcam aziendale AUSDOM fornisce una soluzione per la transizione globale al telelavoro

NEW YORK, 10 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- AUSDOM, fabbricante di prodotti audio e video di fama internazionale, offre soluzioni di comunicazione di qualità per supportare le persone che lavorano da casa durante la pandemia di COVID-19. L'azienda è specializzata in webcam e microfoni; la webcam AF640 1080P dotata di microfono con cancellazione del rumore e autofocus è stata appositamente progettata per migliorare la qualità audio e video durante le videoconferenze.

David Wu, CEO di AUSDOM, ha dichiarato: "La pandemia ha colpito tutti noi, in un modo o nell'altro. I più fortunati hanno dovuto affrontare solo il passaggio al telelavoro invece che recarsi di persona in ufficio. In AUSDOM, la nostra missione è diventata sostenere questo cambiamento globale nel lavoro. Desideriamo aiutare le persone in tutto il mondo ad adattarsi a questa "nuova normalità" rendendo il modo di comunicare quanto più semplice e pratico possibile".

L'AF640 è dotata delle più recenti tecnologie visive, tra cui l'AI e l'algoritmo unico di AUSDOM. In questo modo, l'AF640 può tracciare con precisione i volti indipendentemente dal modo in cui si muovono e garantire sempre la perfetta messa a fuoco. Questa straordinaria funzionalità è supportata anche dalla webcam, che è tra l'altro in grado di migliorare automaticamente l'illuminazione, regolando l'equilibrio dei colori e la luminosità per ottenere gli effetti visivi migliori e più naturali. Il microfono integrato con riduzione del rumore è in grado di intercettare la voce della persona che parla e di silenziare i rumori di fondo, consentendo agli utenti una comunicazione più chiara e semplice.

Per rendere l'AF640 quanto più possibile facile da usare, il dispositivo viene fornito come plug and play con compatibilità universale. Supportata sia da Windows che da Mac OS, la webcam è dotata di una porta USB e di una clip per essere montata e rimossa facilmente da qualsiasi dispositivo. Inoltre, l'obiettivo grandangolo Super HD offre un campo visivo più ampio e una maggiore copertura rispetto alle webcam tradizionali, evitando distorsioni visive degli utenti nelle telecomunicazioni video.

Alla luce dei disagi che si sono verificati in tutto il mondo nel corso della pandemia, AUSDOM ha continuato a impegnarsi per offrire soluzioni che avvicinano le persone. Fabbricante di prodotti audio e video più venduti, da cuffie e webcam a DVR e accessori automobilistici, il team di AUSDOM composto da oltre un centinaio di progettisti e ingegneri crea ogni prodotto con estrema cura e attenzione ai dettagli per fornire un'ineccepibile customer experience, in modo che gli utenti possano usufruire rapidamente della tecnologia semplice e intelligente di AUSDOM.

