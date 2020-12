Da 0 a 50 milioni con Google Ads: la storia incredibile di un eCommerce tutto italiano (e di un consulente e di un imprenditore che ci hanno creduto fino in fondo)

Non mollare mai, con competenza tecnica e determinazione assoluta.

Anche se ti trovi in difficoltà.

Anche se non hai alle spalle grandi capitali.

Ed anche se non nasci da una famiglia d'imprenditori e la tua impresa non ha sede a Milano.

Questa è la storia di Deghi Shop, da piccolo garage di Lecce a 75mila clienti l’anno e 50 milioni di fatturato in 10 anni grazie all'idea di un giovane imprenditore del Sud Alberto Paglialunga ed alla competenza dello specialista per Google Ads per eCommerce: Luigi Sciolti.

La storia di Deghi, documentata passo passo per punti e strategie, è stata presentata nell'ambito dell'ultima edizione di The Italian Marketing Summit, uno degli eventi più importanti in Italia per la crescita delle PMI attraverso l'uso consapevole del marketing online.

Dal primo milione praticamente in due anni, dal 2010 al 2012, fino ad una crescita scalare praticamente inarrestabile, il caso Deghi è uno dei casi scuola dell'eCommerce Italiano grazie un utilizzo di Google Ads e di Google Shopping lucido, programmatico ed ambizioso.

Luigi Sciolti, durante l'evento, ha presentato nel dettaglio quello che è il suo metodo di lavoro con Google Ads, un metodo che non si basa solo sull'ottimizzazione degli investimenti e delle performance del sito, ma su un vero e proprio piano di dominio crescente e scalare di tutti i potenziali clienti presenti nei funnel e nelle microsegmentazioni del suo piano di lavoro.

Dalle prime ottimizzazioni con un budget che non superava i 500€ mensili fino a pianificazioni con formule matematiche applicate ai tutte le segmentazioni e le buyer personas, Luigi Sciolti ha offerto una serie di tecniche che mirano al progressivo aumento degli ordini e dei margini mediante la capacità di intrecciare le potenzialità di Google Analytics con quelle del machine learning di Google Ads e di Google Shopping.

Dalle long tail dei primi due anni con un catalogo di 2.000 prodotti fino all'espansione e l'esplosione del catalogo e dell'azienda stessa, Sciolti ha mostrato come il tracciamento assoluto di ogni euro, uniti ad una visione ambiziosa ed alla capacità di processare ogni tipo di attività all'interno di uno store online ed offline, possano permettere a qualsiasi eCommerce di aggredire il proprio mercato di riferimento focalizzandosi passo passo su tutti i canali disponibili.

Integrare canali diversi e credere nelle possibilità offerte dalle automazioni e dall'intelligenza predittiva di Google, possono permettere ad uno store affiancato da un consulente con oltre 4 milioni di gestione Google Ads annui, di fare la differenza in meno di una decade.

Ora Deghi Shop conta oltre 100 dipendenti, gestisce circa 1.000 spedizioni ogni giorno e conta oltre mezzo milione di utenti digitali al mese, rimanendo sempre a Lecce e diventando una delle punte di diamante dell'imprenditoria del Sud.

Per scoprire nel dettaglio il metodo di lavoro su Google Ads di Luigi Sciolti, sperimentato con successo in migliaia di campagne in oltre 30 settori differenti, e che unisce all'intelligenza tecnica l'utilizzo del machine learning di Google, visita www.luigisciolti.it.

