Papalook rafforza la propria crescita aziendale in Europa con un piano di prodotti incentrato su livestreaming e servizi di videoconferenza

LONDRA, 28 dicembre 2020 /PRNewswire/-- Papalook, azienda leader del settore specializzata in webcam e impegnata a creare una connessione tra le persone e la tecnologia, è pronta con il nuovo anno a rafforzare la propria crescita aziendale in Europa. Nel 2020 l'azienda ha venduto oltre 200.000 fotocamere sul mercato europeo. Nell'ambito della sua strategia di espansione, Papalook ha recentemente lanciato più di 300 messaggi pubblicitari offline nella Greater London per migliorare la visibilità del marchio e dei suoi prodotti.

"Poiché la pandemia globale ha reso il lavoro e le comunicazioni online la nuova norma, l'attenzione di Papalook verso il futuro creerà prodotti in grado di soddisfare le nuove esigenze degli utenti" ha dichiarato David, CEO di Papalook. "Ci impegniamo a fare innovazione creando nuovi prodotti per realizzare e migliorare le attuali modalità di lavoro, apprendimento e intrattenimento e offrire esperienze nuove, entusiasmanti e impeccabili".

L'azienda presenta inoltre il suo piano di ricerca e sviluppo prodotto con particolare attenzione al miglioramento dell'esperienza dell'utente nel settore del livestreaming e delle videoconferenze. Al fine di soddisfare le esigenze dei blogger nel livestreaming e in altri scenari per le riunioni online, Papalook svilupperà ulteriormente webcam grandangolari e funzionalità di elaborazione audio intelligente oltre alle sue webcam HDR 2K e 4K.

Via via che la tecnologia video assume un'importanza maggiore nell'avvicinare persone care e colleghi secondo quella che è diventata la nuova norma, i prodotti di Papalook consentono agli utenti di inviare contenuti in streaming, studiare, incontrarsi e chattare. I prodotti esistenti dell'azienda includono una serie di telecamere con messa a fuoco fissa, nonché webcam con messa a fuoco manuale e autofocus. L'AF925, una webcam con messa a fuoco automatica alimentata da intelligenza artificiale con tracciamento facciale intelligente che consente di raggiungere l'autofocus in modo rapido e preciso, è uno dei prodotti più venduti del marchio. Permette di vivere bellissimi momenti e registrare contenuti video online. Per chi desidera trasmettere in streaming come un vero professionista, il modello PA552 di Papalook è la webcam professionale definitiva. Dotata di obiettivo con messa a fuoco fissa, la webcam offre la migliore riproduzione dell'immagine facciale e la migliore resa dei colori, oltre ad adottare una tecnologia avanzata per la riproduzione dei ritratti per uno streaming reale dal vivo.

Per ulteriori informazioni sui prodotti Papalook, visitare i seguenti siti Amazon in base al Paese di appartenenza:

