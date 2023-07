Alla guida del futuro: NoTraffic schiaccia il piede sull'acceleratore, grazie al Turno B di finanziamenti da 50 milioni di dollari per la prossima generazione delle infrastrutture per la mobilità

Quest'ultima tornata di finanziamenti rafforza la posizione della società come pioniera della digitalizzazione del settore della mobilità, oltre a gettare le basi di un'ulteriore crescita e innovazione.

TEL AVIV, Israele e PALO ALTO, Calif., 27 giugno 2023 /PRNewswire/ -- NoTraffic, piattaforma leader nel campo della mobilità, ha annunciato oggi il buon esito di un Turno B di finanziamenti da 50 milioni di dollari, condotto da M&G Investments, con la partecipazione di VNV Global e UMC Capital, oltre che degli investitori già esistenti, come Grove Ventures, Vektor Partners, Next Gear Ventures, North First Ventures, Meitav Investment House, Alchimia Investments e TMG. La nuova tornata consente a NoTraffic di accelerare il proprio slancio di crescita, incrementando la produzione, Ricerca e Sviluppo e le vendite all'interno di nuovi mercati mondiali, che includono Giappone, Italia, Germania e Regno Unito.

Il principale mercato delle infrastrutture di NoTraffic sta attualmente riscontrando un bel vento a favore, nonché il suo periodo di maggior successo di sempre, grazie in parte alla fatturazione da 1,2 trilioni di dollari per le infrastrutture USA. In aggiunta, parecchi fattori strutturali continuano a veicolare la domanda per la trasformazione digitale nello spazio della mobilità, non ultima la pressante esigenza di ridurre le fatalità dovute al traffico, di alleggerire la congestione stradale che cresce del 12% ogni anno e di ridurre le emissioni auto, che rappresentano il 29% del totale USA. NoTraffic si trova nella posizione ideale per supportare questa trasformazione digitale, grazie alle proprie soluzioni efficaci, pratiche ed economiche.

Sin dal 1914, la gestione del traffico è rimasta praticamente invariata, con la maggior parte degli impianti semaforici che operano ancora sulla base di temporizzazioni preimpostate. NoTraffic offre una piattaforma alimentata dall'IA, la prima di questa tipologia, che consente ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e ad altre parti interessate di gestire il traffico in tempo reale. Fungendo da sportello unico per tutte le esigenze legate alla mobilità ed eliminando le interdipendenze sulle costose soluzioni verticali tradizionali con interoperabilità limitata, NoTraffic offre un mercato della mobilità primo in assoluto, con accesso a molteplici servizi per un miglioramento in termini di sicurezza, analisi dei dati, efficienza, rilevazione e tanto altro. Inoltre, facendo leva su una rete di sensori intelligenti impiegati presso le intersezioni semaforizzate, i punti di conflitto o le sedi stradali complesse, la piattaforma offre alle autorità di gestione del traffico e agli operatori infrastrutturali la capacità di controllare totalmente e di stabilire una scala di priorità del flusso di traffico per tutte le tipologie di trasporti (auto, biciclette, autobus, pedoni e altre categorie). NoTraffic sfrutta una tecnologia computerizzata all'avanguardia, un'infrastruttura pionieristica senza paragoni definita dai software che agevola il processo decisionale in tempo reale, sia a livello locale che su cloud.

"Ciò che Mobileye ha fatto alle auto, noi lo faremo alle infrastrutture stradali. Non solo la nostra tecnologia riduce la congestione del traffico e le emissioni di anidride carbonica, ma fornirà misure preventive molto più necessarie contro i tamponamenti stradali in tutto il mondo", ha dichiarato Tal Kreisler, co-fondatore e AD di No Traffic. "Questo finanziamento costituisce un altro passo nella nostra missione di rivoluzionare il modo in cui il traffico viene attualmente gestito e consente alla prossima generazione dei servizi di mobilità avanzata di favorire un migliore adattamento della nostra infrastruttura per l'ascesa dei veicoli autonomi".

NoTraffic trasforma tutte le intersezioni semaforizzate in una rete cloud connessa e dinamica, che ha la capacità di comprendere il quadro completo del traffico in una determinata area per rispondere immediatamente alle esigenze di tutti gli utenti stradali. Il sistema fonde e condivide i dati generati dai sensori di bordo intelligenti brevettati da NoTraffic con quelli dei veicoli connessi e autonomi (V2X) e con altre fonti di dati, in modo da gestire i flussi di traffico in tempo reale. Questa tecnologia sta consentendo una svolta nelle comunicazioni tra gli utenti stradali e le infrastrutture del traffico, oltre ad essere destinata a diventare una pietra miliare fondamentale nell'ascesa della prossima generazione della mobilità.

"NoTraffic sta risolvendo le annose questioni urbane, compiendo, al contempo, dei passi cruciali per preparare le strade a un'epoca di veicoli connessi e autonomi", ha riferito Carl Vine a M&G Investments.

"L'ovvio valore aggiunto di NoTraffic è supportato dal suo solido modello commerciale e dalla sua chiara visione del futuro. Noi crediamo che l'azienda possa portare su larga scala la propria soluzione tecnologica d'avanguardia per guadagnarsi una quota significativa di questo entusiasmante quanto importante settore. Così facendo, NoTraffic renderà i nostri ambienti urbani più puliti, più sicuri e più efficienti", ha aggiunto Preveg Patil, membro del team Catalyst di M&G Investments.

NoTraffic collabora con una rete di partner e distributori per sostenere le autorità locali e statali afferenti ai ministeri dei trasporti, per fornire una piattaforma affidabile ed efficiente che si integra, senza soluzione di continuità, con l'infrastruttura esistente. Attualmente, viene impiegata in numerose località del Nord America, che includono California, Texas, Pennsylvania, Colorado, Georgia e altre realtà, servendo milioni di guidatori al giorno. Nel 2022, la tecnologia innovativa dell'azienda ha ricevuto un riconoscimento e la stessa società è stata premiata come Società più influente secondo TIME100

Informazioni su NoTrafficNoTraffic, azienda che ha sviluppato la piattaforma di mobilità più importante al mondo, persegue la missione di digitalizzare la dorsale dei trasporti e di snellire la prossima generazione della mobilità del traffico. La piattaforma autonoma di gestione del traffico end-to-end e pronta all'uso offerta dall'azienda fa leva sull'IA e sull'edge computing per riconfigurare le intersezioni cittadine semaforizzate in un unico hub automatizzato e connesso tramite sistema cloud. In meno di 2 ore dall'installazione, la piattaforma riesce a classificare tutti gli utenti della strada, inclusi veicoli privati, trasporti pubblici, servizi di emergenza, pedoni e altre categorie, nonché a rispondere adeguatamente a tutte le condizioni di traffico in tempo reale, per ridurre i tempi di percorrenza e le emissioni, oltre a migliorare la sicurezza. Inserita nella lista delle 100 società più influenti compilata da TIME Magazine, NoTraffic gode della fiducia degli stati principali del Nord America e ha avviato delle collaborazioni strategiche con i principali giganti della comunicazione, come AT&T e Rogers Communications. La società fu fondata nel 2017 da Tal Kreisler, Uriel Katz e Or Sela.

Per maggiori informazioni su NoTraffic, visita il sito: https://www.notraffic.tech

Informazioni su M&G InvestmentsM&G Investments ha operato questo investimento a partire da fondi che includono la sua strategia Catalyst. Catalyst è una strategia globale e flessibile, che investe nelle società che presentano soluzioni innovative ad alcune delle sfide sociali ambientali più grandi al mondo". M&G Investments fa parte di M&G plc, una società di risparmi e investimenti che gestisce oltre 425 miliardi di dollari di asset (dati aggiornati al 31 marzo 2023). M&G plc vanta clienti nel Regno Unito, in Europa, nelle Americhe e in Asia, includendo risparmiatori e investitori privati, titolari di polizze assicurative sulla vita e soci di schemi previdenziali.Per maggiori informazioni, visita il sito https://global.mandg.com/

