Alma Tagliaferri e Sergio Rinaldi, L’Evento Perfetto: il Bestseller su come creare eventi di successo con la tecnologia

Milano, 31.10.2023 –Organizzare un evento di successo è il desiderio di qualsiasi organizzatore. Peccato che sono davvero tante le variabili da tenere in considerazione, a partire dalla scelta del presentatore, dalla scaletta dell’evento e da molto altro ancora.

Per tutti gli operatori del mondo dello spettacolo e della formazione che puntano ad eventi ibridi capaci di cavalcare l’onda della digital transformation ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Alma Tagliaferri e Sergio Rinaldi “L’EVENTO PERFETTO. Strategie vincenti per eventi ibridi di successo” (Bruno Editore). Al suo interno, gli autori condividono con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per ottimizzare gli sforzi organizzativi e aumentare l’efficienza delle strutture aziendali in pochi semplici passi”.

“Il libro parla dell’impatto economico che può avere per un’azienda il fatto di usare i nuovi sistemi di comunicazione a distanza in modo più o meno efficace. Un uso poco efficace tende a ridurre la produttività ed aumentare i costi mentre uno efficace, al contrario, aumenta la produttività e consente un notevole risparmio economico anche in termini di impatto ambientale” afferma Alma Tagliaferri, autrice del libro. “Il libro ha anche l’obiettivo di fornire informazioni pratiche che permettano, a chi organizza eventi aziendali o vi partecipa in qualità di relatore, di orientare i propri sforzi verso obiettivi di efficacia comunicativa e efficienza organizzativa” aggiunge Sergio Rinaldi, co-autore.

Secondo gli autori, gli eventi digitali sono uno dei grandi trend della digital transformation attualmente in corso. Imparare a sfruttare questa tendenza nel migliore dei modi, secondo Tagliaferri e Rinaldi, può infatti portare le aziende più lontano e più in fretta rispetto ai propri obiettivi di business.

“Essendo entrati in contatto con molte aziende, gli autori si sono resi conto della difficoltà che le stesse stanno avendo ad utilizzare i nuovi modelli di comunicazione a distanza per accelerare il raggiungimento dei propri obiettivi di business” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Affinché un’azienda possa sfruttare i benefici economici portati da una comunicazione a distanza efficace, sia i manager che i team operativi devono avere un’idea chiara di cosa sia e come si possa raggiungere tale efficacia comunicativa. Di questo e molto altro parlano gli autori nel libro”.

“In Giacomo Bruno abbiamo trovato un partner affidabile con una vasta esperienza in ambito editoriale” conclude Alma Tagliaferri. “Affidandoci a Bruno Editore ci siamo potuti concentrare completamente sui contenuti che desideravamo condividere, senza dover investire tempo per entrare nei meccanismi di un settore a noi estraneo come quello editoriale” aggiunge Sergio Rinaldi, co-autore del libro.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:https://amzn.to/3QdSxwv

Alma Tagliaferri è un'autrice attiva sia nei progetti di fiction che nel corporate storytelling.

Sergio Rinaldi è un regista e imprenditore che da anni applica le competenze cinematografiche al campo della comunicazione aziendale. Entrambi originari di Milano, hanno iniziato la loro collaborazione aprendo una casa di produzione video agli inizi degli anni 2000. Nel 2020, in risposta alla pandemia, hanno fondato “The Circle Studio”, una startup innovativa che integra i migliori sistemi di comunicazione a distanza nella produzione di eventi aziendali modellati sugli show televisivi. Sito web:www.thecirclestudio.eu

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it