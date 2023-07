Appian guida la rivoluzione della produttività con una strategia e una roadmap incentrate sull' Intelligenza Artificiale generativa

Il player leader dell'automazione dei processi offre soluzioni concrete e di valore per lo sviluppo applicativo in low-code

MILANO, 25 luglio 2023 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) ha annunciato oggi gli elementi chiave della strategia e della roadmap per l'IA generativa che arricchiranno la sua piattaforma per l'automazione dei processi. L'obiettivo di Appian è quello di democratizzare l'accesso all'Intelligenza Artificiale, al fine di garantire un incremento radicale della produttività per gli sviluppatori professionisti, con una strategia che si concentra sulla disponibilità di una Private AI sicura e affidabile, per proteggere i dati dei clienti.

"Appian incorpora l'Intelligenza Artificiale nelle proprie soluzioni in modo pratico e concreto, così da assicurare un reale valore per i clienti", ha affermato Michael Beckley, CTO e fondatore di Appian. "La nostra visione è incarnata da Appian AI Copilot, che utilizza l'IA generativa per accelerare lo sviluppo low-code ed è supportata da una famiglia di funzionalità AI intuitive e low-code".

Appian ha recentemente annunciato l'integrazione low-code di OpenAI/ChatGPT e che ChatGPT è addestrato sul linguaggio dichiarativo SAIL di Appian. Appian ha anche presentato Appian AI Skill Designer, un modo semplice e potente per le organizzazioni di creare modelli di apprendimento automatico AI personalizzati, che non richiedono di fornire i propri dati sensibili a una piattaforma AI pubblica.

Oggi Appian introduce due nuovi plug-in AI nell'Appian AppMarket:

Roadmap IA arricchita

La piattaforma Appian si basa su un'architettura AI pronta per l'utilizzo che offre oggi un reale valore di business. I nostri componenti architetturali chiave semplificano l'utilizzo dell'IA e comprendono le architetture brevettate SAIL e Data Fabric, AI Skill Designer per la creazione di servizi IA privati e la capacità di incorporare facilmente l'IA nell' automazione dei processi end-to-end.

Appian continua a introdurre sul mercato funzionalità innovative di Intelligenza Artificiale generativa in versioni sempre più avanzate, tra cui:

"Appian è convinta che il low-code e l'Intelligenza Artificiale siano una combinazione perfetta", ha affermato Michael Beckley. "AI Copilot" di Appian dimostra i vantaggi naturali di questa unione fornendo i suoi suggerimenti all'interno di strumenti di progettazione low-code: quest'ultimo è il mezzo perfetto che consente all'Intelligenza Artificiale di creare il design delle applicazioni, garantendo al tempo stesso che gli esseri umani possano comprendere e perfezionare facilmente le creazioni dell'IA attraverso un ambiente di progettazione intuitivo e visivo".

Appian metterà a disposizione le funzionalità di Intelligenza Artificiale generativa nella nuova release Appian 23.3, prevista per agosto 2023 e intende continuare a investire nell' IA nel corso del 2023 e oltre. L'Intelligenza Artificiale è un principio fondamentale per Appian nella filosofia di gestione dei prodotti e ne guiderà tutti gli aspetti di progettazione, insieme all'impegno costante per un'innovazione capace di generare valore per i clienti.

AppianAppian è una software company che automatizza i processi aziendali. Grazie alla Appian AI-Powered Process Platform è possibile progettare, automatizzare e ottimizzare anche i processi più complessi, in modalità end-to-end. Le organizzazioni più innovative del mondo si affidano ad Appian per migliorare i propri flussi di lavoro, unificare i dati e ottimizzare le operazioni, ottenendo migliori tassi di crescita e offrendo esperienze superiori ai propri clienti. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it.

