Arriva Wonder: il rivoluzionario prodotto di intelligenza artificiale generativa di Wonderflow

AMSTERDAM, 10 luglio 2023 /PRNewswire/ -- Wonderflow, azienda leader di mercato nel campo della tecnologia consumer insight, ha lanciato il suo prodotto più rivoluzionario di sempre: Wonder, un nuovo prodotto generativo di intelligenza artificiale. Alimentato dal più grande data lake al mondo, Wonder offre alle aziende informazioni e suggerimenti immediati su tutto, dalla strategia di marketing all'analisi delle prestazioni dei prodotti. Sfruttando la potenza dell'IA ha democratizzato il potere dell'analisi dei dati, rendendo le informazioni e le raccomandazioni di valore pratico accessibili alle persone a qualsiasi livello di organizzazione.

Già noto per la sua tecnologia di intelligence competitiva in tempo reale che consente ad alcuni dei principali marchi per consumatori al mondo di sfruttare la potenza dei dati, Wonderflow vanta il data lake più importante al mondo per le recensioni dei consumatori. Per i non iniziati termini come "IA generativa" e "data lake" potrebbero non voler dire molto, sono però gli elementi costitutivi della tecnologia di IA che rende facile e veloce l'estrazione di informazioni da milioni di data point. L'IA generativa, un tipo di intelligenza artificiale che utilizza i dati per generare e creare contenuti come testo o immagini, sta rapidamente prendendo piede nel mondo aziendale, garantendo un accesso senza precedenti alle informazioni dei clienti e all'analisi dei dati. Un data lake (letteralmente lago di dati) è semplicemente la raccolta di dati a cui l'IA ha accesso: più grande è il lago, migliore sono le informazioni.

Grazie all'accesso a centinaia di milioni di recensioni dei clienti su oltre 10 milioni di prodotti, Wonder permette alle aziende di avere un vantaggio sulla concorrenza in diversi modi:

«Siamo entusiasti di presentare Wonder, un prodotto di IA generativa rivoluzionario che consente alle aziende di sfruttare appieno il potenziale dei loro dati. Ritengo che Wonder possa essere un prodotto trasformativo e cambiare le dinamiche delle ricerche di mercato e dei settori della business intelligence», ha affermato Riccardo Osti, AD di Wonderflow. «Migliaia di professionisti dei migliori marchi del mondo utilizzano già la nostra tecnologia per creare prodotti migliori e migliorare l'esperienza del cliente, cosa che gli offre un chiaro vantaggio competitivo. Con Wonder, stiamo colmando il divario tra dati e informazioni di immediato valore pratico, consentendo alle aziende di prendere decisioni informate e raggiungere risultati aziendali eccezionali, anche con risorse limitate».

In poche parole, si tratta di un prodotto trasformativo per il settore. Non è semplicemente un prodotto di intelligenza artificiale di nuova generazione facile da usare e che offre un enorme valore alle aziende, è proprio il momento di verità per la business intelligence nel suo complesso. Se le aziende utilizzano Wonder, la necessità di pagare le tradizionali società di ricerca, business intelligence e analisi di mercato potrebbe diminuire drasticamente, rendendo così disponibile del budget. Team, manager, imprese e aziende possono ora ottimizzare le strategie, visualizzare le classifiche dei prodotti e migliorare l'esperienza del cliente semplicemente ponendo le domande giuste.

Wonderflow sta ora accettando richieste di informazioni e offre consultazioni per aiutare le aziende a esplorare le capacità trasformative di Wonder. Per ulteriori informazioni si veda il sito di Wonderflow wonderflow.ai.

Informazioni su WonderflowVisti i milioni di data point aggiunti ogni giorno su internet, le aziende spesso faticano a trovare le informazioni di cui hanno bisogno. Wonderflow ha costruito la soluzione più efficace per analizzare la voce del cliente e trasformare vasti flussi di feedback dei clienti in decisioni vincenti. Wonderflow, una società tecnologica B2B che sfrutta la potenza dell'IA, si è impegnata a fornire dati preziosi e utilizzabili sui consumatori e sui prodotti e ad aiutare le aziende a migliorare l'esperienza del cliente. Fondato nel 2014, Wonderflow vanta collaborazioni con decine di marchi di consumo e conglomerati di spicco, stabilendo un elevato punto di riferimento per le informazioni sui consumatori e la business intelligence. In qualità di leader in un settore in continua evoluzione e cambiamento, Wonderflow è in continua espansione e si impegna a realizzare prodotti innovativi di intelligenza artificiale in grado di soddisfare gli utenti.

