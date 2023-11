Artmarket.com: Standardized Marketplace® di Artprice ora accetta le criptovalute Bitcoin e Ethereum per transazioni sulla sua piattaforma

PARIGI, 20 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Secondo thierry Ehrmann, Fondatore di Artprice e CEO di Artmarket: "Dopo un periodo di osservazione molto attenta, le criptovalute ora stanno dando segnali molto positivi. Artprice by Artmarket ora considera le circostanze favorevoli a integrare – a partire da oggi – le criptovalute Bitcoin e Ethereum nell'intera gamma del suo famoso Standardized Marketplace®, creato nel 2005. Queste criptovalute ora competono con le principali valute internazionali ed è naturale che Artprice aggiunga anche Art NFT al suo Marketplace, in una nuova categoria/mezzo di comunicazione, dando loro un posto legittimo nella Storia del mercato dell'arte".

La nostra decisione di quotare i prezzi in criptovalute sul nostro Standardized Marketplace® giunge dopo una lunga e attenta osservazione dell'aumento della consultazione dei risultati delle aste in Bitcoin ed Ethereum su tutti i database di Artprice a partire dalla loro effettiva integrazione nel nostro sistema nel settembre 2022.

Queste due criptovalute principali (ETH e BTC) costituiscono oltre l'82% del valore totale delle quasi 21.000 criptovalute attualmente esistenti (eccetto gli stablecoin).

Analizzando le sue centinaia di milioni di log di connessione, Artprice ha osservato – nell'arco di 14 mesi – un aumento costante delle consultazioni dei prezzi in Bitcoin ed Ethereum nelle sue banche dati, che oggi sono, in termini statistici, vicine alle consultazioni delle principali valute internazionali di riferimento, come il dollaro, l'euro, la sterlina e lo yen.

Questa evoluzione in Artprice riflette l'importanza crescente che le criptovalute stanno assumendo nelle mentalità e nelle abitudini dei professionisti del settore dell'arte, e tra i collezionisti e gli appassionati di arte.

Considerando queste statistiche positive e indiscusse nell'arco di 14 mesi, Artprice by Artmarket ha preso la decisione storica di integrare Bitcoin ed Ethereum oggi nel suo Standardized Marketplace®, che presenta ogni giorno oltre 75.000 opere d'arte provenienti da tutto il mondo. Queste opere vengono acquistate e vendute dai 7,2 milioni di clienti e soci di Artprice, generando un fatturato annuale stimato in diverse centinaia di milioni di euro. Il successo di questa piattaforma riflette la fiducia, maturata in oltre 18 anni, tra acquirenti e venditori.

L'inclusione di Art NFT in Standardized Marketplace® di Artprice by Artmarket, oltre alla loro quotazione in Bitcoin ed Ethereum (a fianco delle principali valute internazionali), costituirà senza dubbio un contributo significativo alla generale legittimazione di questo nuovo mezzo sul mercato dell'arte.

Standardized Marketplace® di Artprice by Artmarket avrà immediatamente un innegabile vantaggio competitivo perché le principali piattaforme NFT esistenti non hanno ancora risolto varie difficoltà dovute alla mancanza di tempo e di mezzi finanziari, ma anche e soprattutto dovute alla loro incapacità di gestire e amministrare tutte le relative questioni di copyright.

Infatti, secondo OpenSea, la principale piattaforma NFT, è probabile che l'80% delle maggiori difficoltà di Art NFT abbiano un impatto sui diritti di proprietà intellettuale di terze parti. Davanti a queste osservazioni, Opensea ha annunciato che sta prendendo in considerazione soluzioni per contrastare questo problema e proteggere così venditori e acquirenti. Questo può solo condurre alla certificazione del mercato delle emissioni primarie da parte di Artprice.

Ed è precisamente nell'emissione primaria di NFT che Artprice by Artmarket può generare ottimi ricavi (e profitti) che hanno già raggiunto il 75% nel Q3 2023.

Tenendo presenti tutti i parametri di base e i dati richiesti, Artprice è l'unica organizzazione sul mercato dell'arte globale che riesce a rispettare davvero la certificazione delle emissioni primarie di Art NFT in un ambiente di criptovalute e principali valute internazionali.

Questa capacità di certificare le emissioni primarie di Art NFT si basa sul fatto che Artprice by Artmarket è il Global Leader in Art Market Information da più di 25 anni, nonché creatore e proprietario dei suoi database riconosciuti a livello mondiale. Possiede inoltre la più grande collezione al mondo di documenti di appunti d'arte, manoscritti, codici e cataloghi di vendita annotati dal 1700 ad oggi che serve da garanzia dell'autenticità e della veridicità storica dei suoi database.

La posizione di Artprice by Artmarket come Global Leader in Art Market Information – con il suo Standardized Marketplace® creato nel 2005 – offre una garanzia perfettamente logica e assolutamente essenziale riconosciuta nell'intero mercato dell'arte. Questo perché per gli ultimi 25 anni abbiamo fatto esattamente ciò che era necessario per la vendita online di NFT d'arte, ossia la certificazione iniziale dell'artista seguita da una meticolosa analisi della sua biografia e di tutti i documenti di supporto originali riguardanti l'artista, che successivamente rimangono negli archivi di Artprice. È questa pratica che ispira la fiducia e il riconoscimento da parte del mercato.

Più precisamente, non possiamo consentire che l'offerta di un'opera d'arte o un NFT d'arte venga postato online senza la convalida dell'identità dell'artista (soprattutto nell'arte cripto), e del venditore professionista, attraverso una procedura di verifica molto rigorosa e draconiana. Nel contesto della vendita di NFT questo è ancora più importante perché c'è una certa permissività a questo livello, che ha portato a numerosi problemi su altri siti.

Il valore aggiunto di Artprice by Artmarket è semplicemente la sua conoscenza degli artisti, attraverso i risultati delle loro aste precedenti o la loro emergente notorietà. Inoltre, un sistema di messaggistica, Artprice Intranet, viene reso disponibile ad acquirenti e venditori, in modo da poter concordare le proprie transazioni in modo riservato e consensuale.

La quotazione dei risultati dell'asta in criptovalute del settembre 2022 è stata la prima pietra dell'edificio, ed è stata introdotta dopo notevole riflessione e ricerca. Artprice by Artmarket aveva già fatto un primo passo quotando 8.828.384 risultati dell'asta d'arte in Bitcoin, risalenti al 1 febbraio 2011 (con 1 Bitcoin a 0,7 dollari, 0,434031 sterline e 0,50707 euro) e 5.814.866 risultati dell'asta d'arte in Ethereum, risalenti al 7 agosto 2015 (con 1 Ethereum a 3 dollari, 1,93626 sterline e 2,735523 euro).

L'aggiunta delle due criptovalute di riferimento alle valute storiche del XX secolo (dollaro, euro, sterlina, yen) nei database di Artprice hanno dato ai nostri clienti la prospettiva necessaria per comprendere lo sviluppo di criptovalute in più di un decennio rispetto alle non-criptovalute principali al mondo.

Le criptovalute hanno portato nuovi collezionisti e appassionati d'arte, spesso più giovani dei colleghi che non utilizzano criptovalute. Non contrari alla speculazione e al rischio, non hanno intenzione di abbandonare l'universo delle criptovalute di Web 3.0. Questi nuovi clienti, che spesso hanno richiesto dati da Artprice by Artmarket, hanno richiesto costantemente l'aggiunta di ETH e BTC a tutti i database Artprice e al suo Standardized Marketplace®.

Per questo motivo, Artprice sta attualmente perfezionando il Metaverso della sua sede centrale situata al centro del suo illustre L'Organe, Museo d'Arte Contemporanea che gestisce la Demeure du Chaos / Abode of Chaos (secondo il New York Times). Per creare il Metaverso di questo edificio con la sua architettura molto singolare (che rientra nella categoria "opera d'arte totale") creata da thierry Ehrmann (che è anche un artista visivo), il gruppo europeo TT Géoomètres Experts con i suoi 3D Lab e Groupe Serveur (la società madre di Artprice) ha eseguito la digitalizzazione completa delle 6.300 opere d'arte integrate negli edifici, uffici, edifici esterni e mura di cinta, che coprono una superficie di oltre 7.555 m², portando alla creazione di una risorsa digitale di 12 tera byte. Questa attività è stata condotto dal 2018 al 2023. Per maggiori informazioni, visitare:

https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

Tutti i necessari investimenti sono già stati interamente coperti da Groupe Serveur.

Il futuro di Artprice by Artmarket è il punto d'incontro tra Web 3.0. e l'intelligenza artificiale esclusiva di Artprice, Intuitive Artmarket ® AI.

Il Metaverso di Artprice, accessibile in AR (realtà aumentata) e/o VR (realtà virtuale), attualmente finalizzata, è stato progettato per far dimenticare alle persone l'informatica rigida con Web 2.0, un vero e proprio ostacolo alla creatività. Consentirà agli appassionati del cripto-universo di vivere le proprie esperienze appieno, in particolare attraverso il rilascio annunciato al WWDC 2023 di Vision Pro di Apple, la simbiosi perfetta di AR e VR, alla quale si aggiunge tra gli altri Meta Quest 3, HoloLens 2 di Microsoft, VR DELL VRP100, VRX di Lenovo, Gear VR R322 di Samsung, Reverb G2 di HP, tutto questo entrerà a far parte di Web 3.0.

Durante il periodo di cauta osservazione delle criptovalute condotta da Artprice by Artmarket, molti eventi più o meno imprevedibili hanno destabilizzato l'economia globale e in particolar modo le criptovalute.

Dopo aver raggiunto picchi storici il 10 novembre 2021 (68.989 dollari per Bitcoin e 4.866 dollari per Ethereum), è iniziato quindi un declino costante delle criptovalute che hanno raggiunto livelli minimi di 15.480 dollari il 21 novembre 2022 per Bitcoin e 880 dollari per Ethereum il 18 giugno 2022.

L'anno 2022 e gran parte del 2023 hanno rappresentato quindi il test finale per le criptovalute, con una crollo vertiginoso, una drastica eliminazione degli esterni, una serie di processi memorabili (come la bancarotta fraudolenta di FTX di Sam Bankman-Fried), l'introduzione di regolamenti drastici, tutto sullo sfondo di un contesto economico, finanziario e geopolitico molto difficile, con un'inflazione galoppante, una stagnazione del commercio mondiale e tassi di interesse saliti alle stelle.

Tuttavia, questa 'prova del fuoco' alla fine. ha reso possibile instaurare le criptovalute nel sistema monetario internazionale e nella sua storia e il mondo della finanza è ben consapevole della resilienza delle principali criptovalute di fronte alle crisi. Morgan Stanley e JP Morgan Chase ora offrono ai propri clienti fondi in Bitcoin.

Inoltre, nonostante il contesto economico descritto in precedenza, nulla ha fermato un numero di sviluppi pianificati come la transizione a "The Merge" il 15 settembre 2022 per la completa 'decarbonizzazione' dell'Ethereum 2.0 Blockchain nel contesto della crisi energetica globale. Infatti, secondo il fondatore, Vitalik Buterin, grazie a "The Merge", dopo 7 anni di sviluppo e beta test riusciti, il consumo elettrico della ETH Blockchain è stato ridotto di oltre il 99,95% passando da "Proof of Work" (PoW) a "Proof of Stake" (PoS) (Fonte: Ethereum Foundation).

In un contesto globale in cui le preoccupazioni relative al riscaldamento globale hanno raggiunto livelli altissimi, questo è uno sviluppo davvero vitale, e spiega, tra l'altro, la decisione della Banca Centrale di Norvegia di realizzare la Norwegian MNBC (Central Bank Digital Currency, la Valuta Digitale della Banca Centrale) su Ethereum e quella di Bank of America di qualificare Ethereum come un investimento virtuoso, chiamandolo un "gigante verde".

Tuttavia è l'annuncio di BlackRock, il gestore patrimoniale più grande al mondo, che pare segnalare definitivamente il risveglio delle criptovalute e la fine del mercato al ribasso. Dopo aver inviato il primo ETF (Exchange Traded Fund) su Bitcoin alla SEC (Securities and Exchange Commission), BlackRock ne ha presentato un secondo giovedì 9 novembre 2023 per un ETF su Ethereum chiamato iShares Ethereum Trust. Questo consentirà agli investitori al dettaglio di ottenere un'esposizione alla seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato senza dover possedere l'asset direttamente.

Inoltre, le proiezioni dei prezzi sono attualmente molto positive. Il consenso di analisti da grandi banche americane è molto favorevole alle criptovalute, in particolare Bitcoin e Ethereum, con target a prezzi notevolmente superiori rispetto a quelli attuali.

thierry Ehrmann: "Abbiamo atteso con pazienza il momento giusto per lanciare questa importante realizzazione nella storia di Artprice by Artmarket nelle migliori condizioni per il mercato dell'arte e per le criptovalute. Ora è il momento di lanciare il nostro autorevole Standardized Marketplace® e aprirlo al mondo delle criptovalute e degli NFT, entrando nel Web 3.0., ossia praticamente l'immediato futuro di Internet. Questa fase non sarebbe stata possibile senza la competenza e l'esperienza di Artprice, che è Global Leader in Art Market Information da oltre 25 anni.

Informazioni su Artmarket:

Artmarket.com è quotata su Eurolist di Euronext Parigi, SRD long only e Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Scopri Artmarket e il suo dipartimento Artprice in video: www.artprice.com/video

Artmarket e il suo dipartimento Artprice, sono state fondate nel 1997 dal CEO, thierry Ehrmann. Artmarket e il suo dipartimento Artprice, sono controllate da Groupe Serveur, creato nel 1987.

Biografia certificata Who's Who©:https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/04/2023_2_Biographie-thierry-Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket è un operatore globale del Mercato dell'Arte che comprende, tra le altre strutture, il dipartimento Artprice, leader mondiale nella raccolta, gestione e utilizzo delle informazioni sul mercato dell'arte storico e attuale (gli archivi di documenti originali, manoscritti in codice, libri annotati e cataloghi di aste acquisiti negli anni) in banche dati che contengono più di 30 milioni di indici e risultati di aste, per oltre 825.000 artisti.

Artprice by Artmarket, leader mondiale dell'informazione sul mercato dell'arte, ha come ambizione quella di diventare, mediante il suo Global Standardized Marketplace, la più grande piattaforma di NFT d'arte.

Artprice Images® consente l'accesso illimitato alla più grande banca immagini al mondo dedicata al Mercato dell'Arte: non meno di 180 milioni di fotografie digitali o riproduzioni incise di opere d'arte dal 1700 fino a oggi, corredate dai commenti dei nostri storici dell'arte.

Artmarket con il suo dipartimento Artprice, accumula dati su base permanente da 7200 case d'asta e produce informazioni chiave sul mercato dell'arte per le principali agenzie di stampa e comunicazione (7200 pubblicazioni). I suoi 7,2 milioni ('membri log in'+social media) di utenti hanno accesso agli annunci pubblicati da altri membri, una rete che oggi rappresenta il principale Global Standardized Marketplace® per l'acquisto e la vendita di opere d'arte a un prezzo fisso o di offerta (aste regolate dai paragrafi 2 e 3 dell'Articolo L 321.3 del Codice di Commercio francese).

Artmarket, insieme al dipartimento Artprice, ha ricevuto per due volte il marchio di stato "Azienda innovativa" dalla Banca di Investimento Pubblico (BPI), che ha sostenuto l'azienda nel suo progetto per consolidare la propria posizione come attore globale nel mercato dell'arte.

Artprice by Artmarket pubblica il suo Rapporto sul mercato dell'arte contemporanea 2023:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2023

Rapporto sul mercato globale dell'arte di Artprice by Artmarket, "The Art Market in 2022", pubblicato nel marzo 2023:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2022

Indice dei comunicati stampa pubblicati da Artmarket con il suo dipartimento Artprice:https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Scopri l'alchimia e l'universo di Artmarket e del suo dipartimento Artprice https://www.artprice.com/video con sede presso il celebre Museo di Arte Contemporanea l'Organe "La Demeure du Chaos" (New York Times dixit): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

La Demeure du Chaos / Abode of ChaosGESAMTKUNSTWERK & SINGULAR ARCHITECTUREOpera bilingue riservata ora pubblica:https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

