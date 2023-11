AV-Comparatives svela i risultati dei suoi test della protezione dalle minacce avanzate 2023 per prodotti leader di mercato per la cyber security di imprese e consumatori

AV-Comparatives ha pubblicato i risultati ottenuti dal suo test della protezione dalle minacce avanzate di 15 prodotti per la sicurezza di consumatori e imprese

I test dimostrano che i software leader per la sicurezza sono eccellenti nel blocco di minacce mirate, con i fornitori che alzano costantemente le difese".

— Andreas Clementi, fondatore e CEO, AV-ComparativesINNSBRUCK, Austria, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Il test avanzato di protezione dalle minacce avanzate condotto da AV-Comparatives adotta una gamma diversificata di scenari di attacco, mettendo alla prova i programmi di sicurezza testati nel contrasto di minacce avanzate. Minacce che comprendono varie tecniche concepite per eludere i software di sicurezza, inclusi attacchi senza file, offuscamento dei codici e l'utilizzo di strumenti dei sistemi operativi legittimi. Nascondere il codice fraudolento complica ulteriormente l'individuazione, mentre, sfruttando programmi di sistema legittimi a scopi fraudolenti consente ai pirati informatici di agire con discrezione, eludendo le misure di sicurezza.

Nei test di protezione dalle minacce avanzate, AV-Comparatives integra tecniche di pirateria informatica e penetrazione che simulano il modo in cui gli hacker accedono ai sistemi interni dei computer. I protocolli di test si basano su un sottoinsieme delle Tattiche, Tecniche, Procedure (TTP) definite nel quadro MITRE ATT&CK®. I test includono anche una valutazione dei falsi allarmi, al fine di assicurare che i prodotti di sicurezza non inondino gli utenti con avvisi superflui.

In questa valutazione di ampio respiro, sette prodotti antivirus per i consumatori e otto soluzioni di sicurezza endpoint per le imprese per Windows sono stati sottoposti a severi test, incentrati sulla capacità di questi prodotti di difendere da minacce mirate complesse. Tutti i prodotti testati, sia per i consumatori che per le imprese, sono stati sottoposti a una prova di difesa da 15 diversi attacchi mirati complessi.

Tra i prodotti di sicurezza endpoint per le imprese erano inclusi: Avast Ultimate Business Security, Bitdefender GravityZone Business Security Premium, CrowdStrike Falcon Pro, ESET PROTECT Entry with ESET PROTECT Cloud, G Data Endpoint Protection Business, Kaspersky Endpoint Security for Business Select with KSC, VIPRE Endpoint Detection and Response e VMware Carbon Black Cloud Endpoint Standard.

Sorprendentemente, i suddetti otto prodotti per le imprese hanno tutti bloccato con successo almeno otto attacchi avanzati su quindici, conquistando l'ambita Certificazione ATP Enterprise di AV-Comparatives.

Tra i prodotti per i consumatori testati erano inclusi: Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, Avira Prime, Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security, G Data Total Security e Kaspersky Standard.

Tra questi, sei prodotti hanno ottenuto la valutazione "ADVANCED" o "ADVANCED+".

I resoconti del test della protezione dalle minacce avanzate 2023 può essere scaricato gratuitamente dal sito web dell'istituto: https://www.av-comparatives.org/testmethod/advanced-threat-protection-tests/

In un entusiasmante evento aggiuntivo, AV-Comparatives è orgogliosa di tenere una presentazione dedicata e condividere le sue competenze nel dibattito intitolato "Efficacy of Realworld Testing for EDR and XDR Solutions".

InformazioniAV-Comparatives è un'organizzazione indipendente che offre test sistematici per esaminare l'efficacia di prodotti software di sicurezza e soluzioni di sicurezza mobile. Avvalendosi di uno dei sistemi di raccolta di campioni più grandi al mondo, ha creato un ambiente realistico per condurre test davvero accurati. AV-Comparatives offre risultati accessibili gratuitamente a singoli individui, organizzazioni di stampa e istituti scientifici. La certificazione di AV-Comparatives costituisce un sigillo ufficiale internazionalmente riconosciuto di approvazione della performance dei software.

