Axians Italia presenta Xsona, piattaforma iot per essere più sostenibili

Roma, 12 ottobre 2023. In un mondo nel quale non si può più essere indifferenti agli sprechi e ai consumi elevati, bisogna impegnarsi concretamente affinché si abbiano quelle informazioni utili a operare scelte più sostenibili e consapevoli. Per questo Axians Italia, player di riferimento nell’ambito dell’Information & Communication Technology e brand del Gruppo VINCI Energies Italia, presenta Xsona, una piattaforma chiamata proprio a recuperare e analizzare dati che ci permettano di spendere e inquinare meno.

Ogni azienda, o istituzione, ha una sua peculiarità e una sua esigenza. Per questo serve ascolto, analisi, progettualità e quel “tocco umano” per creare soluzioni tecnologiche concrete e mirate. In questo caso Xsona è una piattaforma completamente personalizzabile che trova applicazione e offre soluzioni in tanti ambiti diversi: dal controllo della qualità dell’aria, al monitoraggio dei consumi energetici; dal controllo del movimento delle persone in un contesto urbano, alla regolamentazione dell’illuminazione pubblica; dalla telelettura dei nuovi contatori dell’acqua, al controllo di mezzi e attrezzature agricole, fino alla verifica dell’occupazione non autorizzata di un parcheggio per disabili, il monitoraggio dei flussi di traffico cittadino e dei livelli di inquinamento acustico di una determinata zona.

“Le soluzioni IoT consentono sostanzialmente di creare importanti automatismi: da una parte raccogliere dati significativi, dall'altra renderli utilizzabili da sistemi intelligenti. In particolare, la piattaforma Xsona consente di mettere insieme e visualizzare una serie di informazioni utili a prendere delle decisioni più sostenibili e consapevoli. Con questo prodotto abbiamo costruito una serie di applicazioni verticali che si pongono l'obiettivo di rendere le città intelligenti. Ma non solo. Axians disegna e realizza soluzioni tecnologiche su misura, indipendentemente dal settore di business dei propri clienti, sia che si tratti di realtà pubbliche o private, perché la trasformazione digitale è un percorso che deve prevedere il coinvolgimento di tutte le organizzazioni con un approccio orientato anche alla gestione del cambiamento. Xsona può aiutare, quindi, a rendere intelligenti e sostenibili anche gli edifici e, attraverso il monitoraggio delle persone, a fare delle scelte in merito alla pulizia di certe aree o all’attivazione di sistemi di riscaldamento e di condizionamento in maniera flessibile per consentire notevoli risparmi energetici”, dichiara Michele Armenise, AD Axians Italia.

Nello specifico della piattaforma IoT Xsona, Axians Italia può intervenire nella fase di consulenza preliminare, ma anche quando l’impresa ha le idee chiare, condividendo scelte e requisiti che ci mettono nelle condizioni di progettarla sulla base delle loro esigenze specifiche. Quella di Axians Italia è una visione a 360° sia sulle componenti infrastrutturali che su quelle applicative con un’attenzione particolare agli ambiti di sicurezza informatica. L’azienda aiuta i propri clienti anche da questo punto di vista attraverso un monitoraggio costante che viene garantito dal NOC (Network Operation Center) e dal SOC (Security Operation Center).

