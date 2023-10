Cambio rapido e capacità più rapide per piccoli lotti ora online presso Rémy Martin, grazie al sistema di tracciamento intelligente iTRAK

Lo specialista francese di macchine per l'imbottigliamento, Perrier Bottling Company, porta la tradizionale movimentazione dei prodotti a passo fisso nell'era digitale e crea un nuovo paradigma di flessibilità dei lotti utilizzando una tecnologia di trasporto intelligente.

PARIGI, 16 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi che Rémy Martin - noto in tutto il mondo per il suo famoso cognac - sta beneficiando di una nuova tecnologia di imbottigliamento che sfrutta i quasi infiniti profili di movimento offerti dal sistema di movimentazione intelligente iTRAK®.

Sviluppata dallo specialista francese di macchine per l'imbottigliamento, Perrier Bottling Company, la nuova macchina risponde alle molteplici e attuali pressioni commerciali che Rémy Martin deve affrontare e, tra queste, la capacità di gestire più lotti, il cambio rapido tra i lotti e la manipolazione delicata ma efficace per ridurre al minimo i rischi di abrasione e mantenere integra l'attrattiva sugli scaffali.

Secondo Eric Chalengeas, regional vice president sales, south region di Rockwell Automation: "Dal punto di vista economico e operativo una macchina per un unico scopo non è più accettabile per molte applicazioni ad alta produttività. Le aziende vogliono economie di scala per lotti grandi e medi, ma con una flessibilità per lotti più piccoli, il tutto sulla stessa macchina. La nostra tecnologia a carrelli indipendenti avvicina alla realtà il "lotto economico di uno" poiché le routine di confezionamento e imbottigliamento possono essere modificate premendo un pulsante, spesso con un intervento tecnico minimo."

Yannic Arenas, regional sales manager Francia di Perrier Bottling Machines, aggiunge: "Rémy Martin era a conoscenza delle capacità offerte dal sistema di movimentazione intelligente iTRAK e ci ha chiesto di progettare una macchina che ne sfruttasse la flessibilità. La macchina è stata inizialmente specificata per nove formati di bottiglie, altri due formati richiesti dal marketing sono stati aggiunti in fase di avviamento. E ogni cambio di lotto richiede solo 15 minuti, rispetto alla mezza giornata sperimentata in alcuni casi".

Mickael Guiard, automation technical manager di Rémy Martin, spiega: "Avevamo visto i risultati ottenuti dall'iTRAK ITS in altre applicazioni e sapevamo che queste capacità erano trasferibili. Il cambio rapido dei lotti ci permette di adattarci rapidamente alle richieste del mercato, con tempi di fermo minimi, mentre l'eliminazione dei sistemi di trasferimento basati su attrito ci aiuta a mantenere gli elevati standard visivi di un marchio così classico."

Informazioni su Rockwell Automation Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale.

