Casio lancia la G-SHOCK Community virtuale

Creazione di nuovi punti di contatto per gli utenti con distribuzione limitata di NFT gratuiti per la partecipazione agli eventi

TOKYO, 5 settembre 2023 /PRNewswire/ -- CASIO COMPUTER CO., LTD. ha annunciato oggi il lancio di una comunità di utenti interattivi: il progetto VIRTUAL G-SHOCK. La Comunità è progettata per fungere da punto di contatto tra la linea G-SHOCK di orologi resistenti agli urti e i suoi utenti. Una prima emissione di 15.000 G-SHOCK CREATOR PASS NFT in edizione limitata (token non fungibili), che consentono al titolare di partecipare agli eventi organizzati nella comunità VIRTUAL G-SHOCK, sarà distribuita gratuitamente tramite la blockchain Polygon*1 a partire dal 23 settembre 2023.*1. Una blockchain per la distribuzione di NFT

G-SHOCK ha debuttato nel 1983 presentando una struttura resistente agli urti. Da allora Casio ha stabilito una posizione ineguagliabile per G-SHOCK come marchio amato a livello globale, ampliando la base di utenti attraverso collaborazioni con personalità nel settore della moda, dello sport, dell'arte, della musica e di altre aree culturali.

Per ampliare ulteriormente la base di utenti, Casio utilizza tecnologie digitali in rapida crescita come NFT e metaverse per la sua comunità virtuale, aprendo a progetti co-creativi e altre nuove esperienze.

Il primo passo per la comunità VIRTUAL G-SHOCK è il lancio su Discord,* 2, seguito da una distribuzione iniziale di 15.000 G-SHOCK CREATOR PASS NFT in edizione limitata gratuita a partire dal23 settembre. I titolari del Pass potranno partecipare a progetti co-creativi e ad altri eventi organizzati nella comunità.*2. Un servizio di comunicazione vocale, video e testo US-based

I progetti Co-creativi includono il concorso G-SHOCK CREATOR PASS Color Design che determinerà il design del pass (colori, materiali e modelli). Le proposte saranno votate dai membri della comunità e l'iscrizione vincente diventerà il design del pass effettivo. Sono in fase di sviluppo anche numerosi progetti futuri.

Questo progetto è solo l'inizio delle nuove esperienze virtuali che Casio offrirà agli utenti G-SHOCK.

Sito virtuale G-SHOCK https://casio.link/487nP0e

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2199580/VG.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2199579/G_SHOCK_CREATOR_PASS.jpg

