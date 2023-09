CHiQ presenta le innovazioni incentrate sull'utente all'IFA2023

BERLINO, 5 settembre 2023 /PRNewswire/ -- CHiQ ha organizzato un nuovo evento di lancio del prodotto all'IFA di Berlino che si terrà l'1 settembre 2023 con televisori, monitor, frigoriferi e lavatrici che hanno fatto uno straordinario debutto, sottolineando il nuovo slancio del marchio.

Nuova linea OLED con miglioramenti sia in termini di software che hardware

Durante l'evento, CHiQ ha presentato la sua gamma completa di prodotti OLED per il mercato estero, tra cui televisori OLED da 77 e 65 pollici con corpo ultrasottile e schermo infinity, nonché una varietà di modelli base. Grazie a un controllo preciso a livello di pixel, a display da 1,07 miliardi di colori originali, a una velocità di aggiornamento di 120 Hz e a un audio potenziato, gli utenti potranno sperimentare come sia avere un cinema nella comodità di casa.

Inoltre, in Europa saranno disponibili a partire da ottobre 2023 diversi televisori CHiQ dotati dell'ultimo Roku OS. Tramite esso gli utenti potranno guardare la TV dal vivo e canali come ARD e ZDF, nonché piattaforme di streaming come Netflix, Disney+ e Apple TV+.

Il marchio ha inoltre lanciato un raro monitor OLED da 44 pollici con un'elevata velocità di aggiornamento di 240 Hz e una velocità di risposta ridotta di 0,03 ms, migliorando ogni entusiasmante momento negli esports.

Raffinazione della serie Space Pro per una maggiore penetrazione del mercato globale

È stata inoltre presentata la serie aggiornata di frigoriferi e lavatrici di CHiQ, che preservano i vantaggi di progettazione di "piccole dimensioni e grande capacità" grazie alla loro tecnologia ultrasottile leader a livello mondiale. CHiQ ha migliorato la linea di frigoriferi con una migliore tecnologia di conservazione degli alimenti, tra cui Care+ Space e temperatura costante di congelamento per soddisfare diverse esigenze degli utenti.

La lavatrice da 10 kg è dotata di uno spazioso cestello da 530 mm che impedisce agli indumenti di aggrovigliarsi. La tecnologia di asciugatura autopulente di Changhong elimina l'inquinamento secondario provocato dai canali di asciugatura bloccati. Inoltre, i prodotti hanno raggiunto un'efficienza energetica di classe A, soddisfacendo i più elevati standard energetici attesi dagli utenti di tutto il mondo.

CHiQ si sta rapidamente creando un proprio spazio sul mercato europeo, stabilendo la propria presenza sulle piattaforme di ecommerce tradizionali in molti paesi. «I nostri prodotti sono stati ben accolti dai consumatori e sono costantemente al top nelle liste dei "Best Seller" di Amazon,» ha dichiarato Jared Yang, AD di Changhong Europe Electric S.r.o.

"Smart with Style" è la nuova proposta del marchio di CHiQ, che mira a combinare tecnologie intelligenti con design eleganti per un ambiente domestico integrato. James Wu, vice presidente di Changhong international business, ha dichiarato: «Continueremo a concentrarci sull'innovazione tecnologica, a evidenziare la qualità superiore dei nostri prodotti e ad ampliare ulteriormente il territorio del marchio».

