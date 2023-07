SEUL, Corea del Sud, 19 luglio 2023 /PRNewswire/ -- ChuanQi IP, una controllata di Wemade (AD Henry Chang), ha ufficialmente lanciato il nuovo MORPG basato su blockchain, MIR2M: The Dragonkin in 170 paesi il 19 luglio.

MIR2M: The Dragonkin è un nuovo gioco sviluppato da XFun Games Limited utilizzando il famoso IP di Wemade, The Legend of Mir 2. Offre tre affascinanti professioni: Guerriero, Mago e Taoista. Il gioco offre una varietà di contenuti come l'assedio di Sabuk, una battaglia di massa per determinare il giocatore più forte del server, ed elementi coinvolgenti come la "Clan Defense" e il "Clan Escort", dove i giocatori possono formare clan per proteggere le regioni o trasportare prigionieri.

ChuanQi IP offre una promozione speciale a tutti gli utenti di MIR2M: The Dragonkin. Gli utenti che caricheranno uno screenshot dei loro personaggi nella Discord community del gioco entro martedì 1 agosto riceveranno oggetti speciali cruciali per la crescita dei personaggi, ad esempio la EXP Pill, lo Shield Fragment e la Blood Talisman Essence.

Inoltre, è previsto un evento airdrop CQB. Gli utenti che raggiungono il livello 80 e un livello Rebirth 2 entro venerdì 18 agosto riceveranno token CQB come ricompensa.

Ulteriori informazioni sul gioco e sugli eventi sono disponibili sul sito ufficiale di MIR2M: The Dragonkin, nonché sulla piattaforma globale di gioco blockchain Wemix Play.

Sito di riferimento

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2153438/image.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2129327/Mir2M_logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/chuanqi-ip-pubblica-un-morpg-basato-su-blockchain-in-170-paesi-mir2m-the-dragonkin-301880456.html