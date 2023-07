Con "MagicText" l’intelligenza artificiale entra in WebSite X5 Pro: ora scrivere contenuti per il tuo sito diventa facile e veloce

MagicText, l’assistente virtuale per la generazione automatica di contenuti testuali basato sull’intelligenza artificiale che ti semplifica la vita!

Ivrea, 29 giugno 2023 -Per il software 100% Made in Italy WebSite X5 Pro di Incomedia è arrivata una novità: MagicText, il tool che grazie all’intelligenza artificiale aiuta gli utenti a generare qualsiasi tipo di contenuto.

Quando si inizia a sviluppare un sito web una delle difficoltà che spesso rallenta il processo è la stesura dei contenuti. Per questo, la nuova versione WebSite X5 Pro – il software che permette anche ad utenti non esperti di aprire un sito web, un blog o un e-commerce in totale semplicità -introduce l’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti nella generazione di contenuti utili al proprio sito, di qualsiasi tipo: titoli, paragrafi, descrizioni brevi o interi articoli.

Il nuovo tool è rivolto a tutti, dagli utenti comuni a chi possiede delle piccole attività, dai blogger/influencer a chi deve aprire un e-commerce. Inoltre, può essere applicato sia su siti nuovi, che integrato su siti già esistenti.

Come funziona MagicText?

MagicText è un valido alleato per trovare nuove idee, creare titoli e paragrafi in ottica SEO (conosce le best practice per scrivere un titolo perfetto per Google), generare tag, trovare il tone of voice migliore, il tutto con la possibilità di scegliere tra 20 lingue diverse. Insomma, se si ha bisogno di una scheda prodotto efficace, di un nuovo post per il blog o di un titolo accattivante, basta chiedere a MagicText!

Il tool mantiene anche una cronologia di tutti i testi generati durante una sessione di lavoro: se si ha un ripensamento e si vuole riprendere una bozza inizialmente scartata, è possibile farlo in modo semplice e veloce.

Oltre ad introdurre l’intelligenza artificiale con MagicText, la nuova versione porta con sé un'altra funzione molto utile, il correttore ortografico, per dare vita a siti web e blog senza errori.

Il nuovo tool è subito disponibile

MagicText utilizza i dati pubblici presenti su Internet e aggiornati fino al 2021 per prevedere e generare il testo richiesto in base alle istruzioni che vengono fornite. Nel suo utilizzo, quindi, più specifiche sono le indicazioni, migliore sarà il risultato finale.

Il software WebSite X5, al quale è stato integrato il tool, è diffuso in Europa (Germania in particolare), Stati Uniti, America Latina, Australia ed è già stato utilizzato per realizzare 650.000 siti internet in 120 Paesi del mondo. Si tratta di una soluzione semplice e conveniente, ma fondamentale per la transizione al digitale di realtà di piccole dimensioni, adatta allo sviluppo di siti web ed e-commerce per PMI, negozi, liberi professionisti, artigiani, commercianti, associazioni benefiche, scuole e chiunque desideri aprire un sito web, anche con scarse o nulle competenze in merito.

La sua licenza d’uso, tra l’altro, include il servizio di Hosting, la garanzia di ricevere per 12 mesi gli aggiornamenti e le nuove versioni che verranno rilasciate, oltre che la possibilità di usufruire del servizio di Assistenza Prioritaria.

Potete trovare qui il video del nuovo annuncio.

Per maggiori informazioni: www.incomedia.eu

Informazioni su Incomedia

Incomedia nasce nel 1998 a Ivrea dalla passione per la tecnologia di due fratelli, Federico e Stefano Ranfagni, e dalla loro convinzione che questa debba sempre essere al servizio delle persone. Sviluppa software che permettono a tutti di pubblicare in modo facile e veloce contenuti digitali sul web. La soluzione di punta, WebSite X5, è un software intuitivo e completo che in soli 5 passi consente a chiunque, anche senza skill da programmatore, di creare da solo il proprio sito web. Una soluzione semplice e conveniente ma fondamentale per la transizione al digitale di realtà di piccole dimensioni, adatta allo sviluppo di siti web, blog ed e-commerce per PMI, negozi, liberi professionisti, artigiani, commercianti, associazioni benefiche, scuole. WebSite X5 è stato utilizzato per realizzare oltre 650.000 siti internet nel mondo, per un mercato globale che abbraccia Europa (Germania in particolare), Stati Uniti, America Latina, Australia.

www.incomedia.eu

