Conduent Transportation si è aggiudicata la fornitura della nuova tecnologia di pagamento EMV contactless a bordo degli autobus di Verona

Il progetto pilota relativo alla nuova soluzione tecnologica andrà ‘live’ questo mese sulla linea del servizio aeroportuale di Verona

MILAN, ITALY, e FLORHAM PARK, N.J., June 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conduent Transportation, fornitore globale di soluzioni tecnologiche di smart mobility e divisione di business di Conduent Incorporated (Nasdaq: CNDT), oggi ha annunciato di essere stata scelta da Azienda Trasporti Verona (ATV) per la fornitura di una nuova tecnologia di pagamento contactless utilizzabile sul parco mezzi di Verona.

Conduent fornirà la tecnologia di pagamento contactless EMV (Europay, Mastercard e Visa) consentendo ai viaggiatori di pagare con carte di debito e di credito, nonché con digital wallet abilitati NFC, direttamente a bordo degli autobus di ATV. Questo mese, Conduent e ATV avvieranno un progetto pilota della tecnologia EMV sui bus che effettuano il servizio Airlink tra la Stazione FS di Verona Porta Nuova e l’aeroporto di Verona.

A seguito del progetto pilota, Conduent fornirà i validatori di titoli di viaggio che saranno progressivamente installati a partire dal prossimo autunno sui 540 autobus che servono la città di Verona e la rete extraurbana provinciale.

"Questo è un ulteriore progetto importante di modernizzazione della bigliettazione intrapreso sulla rete di trasporto di autobus a Verona e provincia", ha dichiarato Massimo Bettarello, presidente di ATV. "La tecnologia gioca un ruolo sempre più importante nel rendere semplici e veloci le attività quotidiane, ed abbiamo voluto implementare questa tecnologia di Conduent Transportation proprio con il fine di introdurre un grande beneficio sulla rete di trasporto, in termini di comodità e di sicurezza per i nostri passeggeri."

"I nostri team continuano a costruire relazioni solide con le autorità di trasporto pubblico in tutta Italia, in particolare nella regione Veneto. Questa è la nostra prima opportunità di lavorare con ATV e siamo orgogliosi di essere loro partner", ha dichiarato Marco Moretti, Amministratore Delegato presso Conduent Italia. "L'ammodernamento del sistema di bigliettazione di Verona rappresenta un investimento significativo nel settore dei trasporti, a beneficio dei passeggeri. Conduent è pronta a fornire le tecnologie più avanzate, soddisfacendo la richiesta crescente di pagamenti contactless analoga ad altri canali di vendita".

I sistemi di bigliettazione Conduent vengono utilizzati in tutto il mondo, presso più di 400 reti di trasporto pubblico di qualsiasi tipo. Nel mese di ottobre 2022, Conduent è stata selezionata per fornire un sistema di pagamento contactless EMV per la rete di trasporto pubblico di Venezia. Il mese scorso Conduent è stata scelta dallo Stato di Victoria, in Australia, per l'implementazione di un sistema account-based avanzato di pagamento contactless.

Conduent Transportation è un fornitore leader di soluzioni tecnologiche automatizzate di smart mobility basate su analisi per le agenzie governative. Queste soluzioni, che spaziano dai sistemi di bigliettazione, alla riscossione di pedaggi autostradali e alla gestione di parcheggi a raso, fino ai sistemi avanzati di trasporto e pubblica sicurezza, consentono di offrire servizi semplificati e personalizzati a cittadini e passeggeri. L'azienda serve i clienti del settore dei trasporti da oltre 50 anni e opera in oltre 20 paesi.

Informazioni su ConduentConduent offre soluzioni e servizi aziendali digitali che coprono il settore commerciale, il settore della pubblica amministrazione e il settore dei trasporti, creando risultati eccezionali per i clienti e per i milioni di persone che contano su di loro. Attraverso un team globale dedicato di circa 60.000 collaboratori, a conoscenza dei processi e tecnologie avanzate, le soluzioni e i servizi di Conduent trasformano digitalmente le operazioni dei clienti per migliorarne le esperienze e le prestazioni, aumentarne l'efficienza e ridurne i costi. Conduent dà slancio agli obiettivi dei clienti in molti modi, come attraverso l'erogazione del 43% dei sussidi destinati alla nutrizione negli Stati Uniti, o rendendo possibili 1,3 miliardi di interazioni annuali con il servizio clienti, o anche responsabilizzando ogni anno milioni di dipendenti attraverso i servizi HR e con l'elaborazione di quasi 12 milioni di transazioni di pedaggio al giorno. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.conduent.com.

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/829d50f7-bb04-4d24-9d32-8c464240c431/it