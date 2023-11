CoolWallet presenta: Tariffe di servizio bridge/swap azzerate e possibilità di vincere un $XY, premio totale fino a 500 dollari

TAIPEI, 20 novembre 2023/PRNewswire/ -- CoolWallet, un importante fornitore di portafogli hardware per criptovalute, e XY Finance, un Cross-Chain DEX & Bridge Aggregator, annunciano una campagna esclusiva: "Swap Smarter, Bridge Better!" per celebrare la loro collaborazione strategica.

Vivi l'esperienza di un'iniziativa entusiasmante

Dal 21 al 27 novembre 2023 (GMT+8), gli appassionati di criptovalute possono utilizzare un'offerta esclusiva nell'app di CoolWallet. Gli utenti usufruiranno di una tariffa di servizio azzerata per tutte le operazioni di bridge/swap eseguita tramite la nuova integrazione XY Finance. Grazie a questa integrazione, gli utenti di CoolWallet ora possono accedere a percorsi ancora più diversificati e assicurarsi i migliori tassi di scambio o bridge di asset all'interno di CoolWallet!

Evidenziando la campagna, CoolWallet voleva offrire alla sua community qualcosa di davvero speciale. Questa campagna, con i suoi premi invitanti e tariffe azzerate vuole essere un omaggio alla fedeltà degli utenti di CoolWallet.

Oltre ad eliminare le tariffe, dal 21 novembre al 4 dicembre 2023 (GMT+8) CoolWallet e XY Finance ospitano un evento entusiasmante su TaskOn: Completa i task per vincere $XY del valore massimo di 500 dollari. I dettagli dell'offerta sono disponibili sull'account twitter ufficiale di CoolWallet.

Swapping e bridging ininterrotti con CoolWallet e XY Finance

Gli utenti possono facilmente effettuare swap e bridge di token su reti come ETH, Linea, Base, Arbitrum, zkSync Era, BSC, Polygon, Avalanche, Optimism e Cronos, tutte all'interno della CoolWallet App.

Sostenute da entrambi i moduli COLD (CoolWallet Pro/S) e HOT di CoolWallet, questa nuova funzionalità mira a offrire flessibilità e sicurezza ineguagliate nello scenario finanziario decentralizzato. CoolWallet non sta solo presentando una funzionalità; sta anche stabilendo un nuovo standard nella collaborazione DeFi e nell'esperienza utente.

Per maggiori informazioni sulla campagna, visitare il sito della campagna di CoolWallet e seguire l'account twitter ufficiale di CoolWallet per aggiornamenti in tempo reale.

Informazioni su CoolWallet:

CoolWallet è un portafoglio di autocustodia che offre servizi di wallet sia Hardware che Software stabiliti da CoolBitX. Il nostro obiettivo è rivoluzionare la gestione del web3, offrendo la piattaforma decentralizzata più sicura e continua al grande pubblico per un accesso semplice e diretto ovunque e in qualsiasi momento.Twitter | Website | Facebook | Instagram | Discord

Informazioni su XY Finance:

XY Finance è un protocollo di interoperabilità cross-chain che aggrega DEX e bridge. Con il migliore percorso sui multi-chain, effettuare scambi e bridging continui e senza confini è a portata di clic! Per gli utenti, XY Finance consente lo scambio di qualsiasi token con percorsi ottimali, coprendo vari token e creando trasferimenti ultra rapidi. Per gli sviluppatori, XY Finance offre API e widget cross-chain all'avanguardia per aiutare a collegare i progetti a tutte le oltre 20 catene supportate!Twitter | Website | Telegram | Discord

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2277309/image__1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/coolwallet-presenta-tariffe-di-servizio-bridgeswap-azzerate-e-possibilita-di-vincere-un-xy-premio-totale-fino-a-500-dollari-301991193.html