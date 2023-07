Creality avvia la vendita della K1 Max 3D Printer ad un prezzo migliore e con Exciting Features in aggiunta alle offerte dell'Amazon Prime Day

SHENZHEN, Cina, 10 luglio 2023 /PRNewswire/ -- Creality, uno dei principali produttori di stampanti 3D, è entusiasta di annunciare il lancio del suo ultimo prodotto, la K1 Max 3D Printer. Con un prezzo migliore e caratteristiche innovative, la K1 Max mira a rendere la stampa 3D di alta qualità accessibile a un pubblico più ampio.

La K1 Max costava $999 quando è stata presentata per la prima volta. Per dimostrare la propria gratitudine agli utenti per la pazienza e l'interesse per il prodotto, nonché per il feedback e i suggerimenti, Creality ha deciso di abbassare il prezzo a $899, rendendolo più conveniente per gli aspiranti creatori.

La K1 Max vanta una serie di funzioni straordinarie che soddisfano le esigenze sia dei professionisti che degli appassionati. Con una velocità di stampa di 600mm/s in soli 0,03 s, basata su un'accelerazione di 20000mm/s², e combinando il versatile Core XY con una testina di stampa leggera da 190 g, la K1 Max può essere produttiva come diverse stampanti 3D messe insieme, aumentando in modo significativo l'efficienza e alimentando l'entusiasmo per la stampa 3D. Inoltre, la macchina vanta un volume di grandi dimensioni da 300x300x300mm, che consente una rapida prototipazione o verifica del progetto.

La stampante è inoltre dotata di una fotocamera IA, in grado di rilevare eventuali anomalie ed errori e di avvisare al riguardo, oltre al monitoraggio in tempo reale, e crea time-lapse da condividere. Grazie alle capacità di stampa ad alta velocità, al volume di grandi dimensioni e alla fotocamera IA, la K1 Max offre agli utenti un'esperienza di stampa 3D senza precedenti. Inoltre, la stampante incorpora la tecnologia IA LiDAR, migliorando ulteriormente prestazioni e precisione. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche del prodotto, visitare la pagina prodotto Creality.

La K1 Max potrà essere acquistata su tutti i canali a partire dal 14 luglio. I clienti possono visitare il negozio online di Creality, Amazon o i rivenditori autorizzati per mettere le mani su questo dispositivo all'avanguardia.

Offerte esclusive sull'acquisto della serie K1 sul Creality Store

Per festeggiare il lancio della K1 Max, Creality sta organizzando entusiasmanti attività nel suo negozio online ufficiale. I clienti che acquisteranno la K1 Max e la K1 dal negozio Creality riceveranno un abbonamento gratuito di un anno al Creality Cloud, del valore di $ 79,99. Questo abbonamento include l'accesso a oltre 250 modelli premium, funzionalità integrate di slicing dei modelli e funzionalità di stampa e monitoraggio cloud. Per ulteriori informazioni sulle promozioni, visitare i seguenti link:

- USA: https://store.creality.com/products/k1-max-3d-printer– Europa: https://store.creality.com/eu/products/k1-max-ai-fast-3d-printer– Germania: https://store.creality.com/de/products/k1-max-ai-high-speed-3d-drucker– Regno Unito: https://store.creality.com/uk/products/k1-max-ai-fast-3d-printer– Australia: https://store.creality.com/au/products/k1-max-3d-printer– Canada: https://store.creality.com/ca/products/k1-max-3d-printer

Creality presenta gli sconti per l'Amazon Prime Day

Inoltre, Creality è felice di annunciare la propria partecipazione all'imminente Amazon Prime Day, un evento annuale molto atteso che offre i prezzi più bassi dell'anno. In qualità di venditore, Creality è orgogliosa di fornire ai clienti offerte imbattibili in questa occasione. Questo evento esclusivo, che avrà luogo dall'11 luglio al 12 luglio, offre ai membri di Amazon Prime sconti a tempo limitato su alcuni prodotti Creality selezionati. Sia la K1 che l'HALOT-MAGE PRO saranno disponibili al prezzo speciale di $629, scontato rispetto ai prezzi originali di $799. Inoltre, gli altri prodotti Creality saranno offerti con sconti che vanno dal 15% al 30%. Visitare i seguenti link per accedere agli sconti Prime Day:

USA: https://www.amazon.com/stores/page/19E5485F-8B43-45FB-97B3-DB306FF56872?channel=PRUK: https://www.amazon.co.uk/stores/page/0983D76F-3601-4F81-910A-FE1EB04719ED?channel=PRGermania: https://www.amazon.de/stores/page/AA5C50FF-B1C4-440F-835F-EB0B02EF7494?channel=PRFrancia: https://www.amazon.fr/stores/page/81B1A979-5C08-4BB3-8653-A6652EDAC373?channel=PR Italia: https://www.amazon.it/stores/page/0849AD09-5015-4612-A9B0-6CB51472B4C9?channel=PRSpagna: https://www.amazon.es/stores/page/39FA5BA8-6FF1-43FD-958D-2390F8E14103?channel=PR

Per fare pendant con l'Amazon Prime Day, saranno offerti sconti fino al 50% tra il 10 e 16 luglio anche nel Creality Store. Per ulteriori dettagli sulle promozioni, visitare il sito Creality Store.

