Dal caso studio Luca Barra ai report GA4: Fattoretto Agency annuncia tre nuovi webinar per un percorso speciale nell'universo SEO

Milano, 28 giugno 2023 - Fattoretto Agency, l'agenzia digitale specializzata in SEO per eCommerce fondata e guidata da Massimo Fattoretto, annuncia con orgoglio una serie di webinar innovativi che si terranno nelle prossime settimane. Con protagonisti esperti del settore, offriranno approfondimenti preziosi su vari aspetti della SEO, con un focus particolare sull’eCommerce.

In calendario il 29 giugno, dalle 13:30 alle 14:30 sui canali social e sul sito di Fattoretto Agency, "Migrazione SEO per eCommerce Jewelry: il caso studio Luca Barra" vedrà la partecipazione di Giada Sgaravatto, Senior SEO Specialist presso Fattoretto Agency, e Attilio Sica, eCommerce Manager presso Luca Barra Gioielli.

Durante il webinar, i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire come gestire una migrazione SEO senza perdere traffico organico, evitare errori comuni e ottimizzare la struttura di un eCommerce Shopify. Il caso studio Luca Barra Gioielli, un rinomato brand italiano di bijoux easy-to-wear, sarà al centro dell'analisi.

Il secondo webinar, "I segreti della ricerca interna: 3 report GA4 per ottenere insight preziosi dal tuo sito", si terrà il 6 luglio (dalle 13:30 alle 14:30), sempre sui canali social e sul sito dell’agenzia di Massimo Fattoretto. Guidato da Giulia Cimitan, l’evento esplorerà tre modi per visualizzare i dati sulla ricerca interna del sito in GA4: report standard, report personalizzati ed esplorazioni. Gli spettatori avranno l'opportunità di scoprire quali keyword gli utenti cercano maggiormente nel sito, quali contenuti sono di maggiore interesse e quali pagine necessitano di ulteriori ottimizzazioni.

"SEO Internazionale" è in programma invece il 13 luglio (dalle 13:30 alle 14:30). Monica Brignoli (Senior SEO Specialist in Fattoretto Agency) e Massimo Fattoretto guideranno i partecipanti attraverso gli step fondamentali per creare una strategia SEO internazionale di successo. L’appuntamento metterà in luce l'importanza di curare tutti gli aspetti della SEO Internazionale, dagli accorgimenti di tipo linguistico alle impostazioni tecniche, senza tralasciare l'ottimizzazione dell'esperienza dell'utente.

Fattoretto Agency, con oltre 20 anni di esperienza in ambito SEO, è orgogliosa di offrire questi webinar come parte del suo impegno continuo a fornire servizi di alta qualità e a mantenere i suoi clienti al passo con le ultime tendenze e tecniche nel settore della SEO per eCommerce.

Per ulteriori informazioni sui webinar o per registrarsi, si prega di visitare il sito web di Fattoretto Agency: https://fattoretto.agency/info/webinar/.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency