Delta presenta il sistema di raddrizzatori da esterno compatto IPack65 per l'alimentazione dei siti cellulari 5G

HOOFDDORP, Paesi Bassi, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Delta, leader globale nelle soluzioni di potenza e di gestione del calore, introduce il suo nuovo IPack65, un sistema di raddrizzatori da esterno compatto, sotto il marchio Eltek, un brand di Delta. Con il suo design impermeabile e a prova di polvere, il sistema raggiunge il livello di protezione IP65. Vantando un'impressionante efficienza del 97,7%, questa soluzione modulare e versatile è specificatamente progettata per alimentare i sistemi di telecomunicazione. La sua forma compatta assicura una semplice e agevole implementazione e integrazione in reti controllate intelligentemente e in ambienti cloud. Con un'eccezionale flessibilità di applicazione, l'IPack65 si dimostra particolarmente adatto nell'alimentazione di antenne 5G e altre applicazioni che vanno da 2 a 8kW.

Andreas Grewing, Vice Presidente delle Soluzioni di Alimentazione per Telecomunicazioni nella regione EMEA di Delta Electronics, spiega: "Il lancio della 5G ha significativamente aumentato la quantità di apparecchiature radio nelle reti di telecomunicazioni. L'IPack65 appena lanciato risponde alle crescenti esigenze di potenza vicino alle antenne con il suo sistema di raddrizzatori da esterno appositamente progettato. Non è solo una soluzione di alimentazione; è una risposta strategica alle esigenze in evoluzione delle reti di telecomunicazioni di nuova generazione."

Una soluzione ideale per i sistemi di antenne da esterno 5G

Adattato per soddisfare le esigenze di potenza della tecnologia 5G e oltre, l'IPack65 offre un'alimentazione flessibile ed efficiente per reti di comunicazione su vasta area. Questo raddrizzatore compatto ed economico, progettato per un'installazione facile, garantisce un'alimentazione affidabile per le apparecchiature di telecomunicazioni. Il sistema, dotato di base di due moduli a 48 V DC da 2 kW ciascuno, può essere facilmente esteso a una potenza di uscita massima di 8 kW, grazie al suo design modulare che consente di collegare fino a quattro moduli. A prova di polvere e impermeabile secondo lo standard IP65, l'IPack65 è appositamente progettato per l'uso all'esterno, con bassi costi operativi grazie al suo impressionante rendimento del 97,7% e al raffreddamento per convezione, eliminando la necessità di ventole o filtri e riducendo al minimo la manutenzione ordinaria. L'assenza di raffreddamento attivo non solo abbassa il PUE del sistema, ma contribuisce anche a ridurre l'impronta di carbonio. Dotato del controllore intelligente Smartpack S, l'IPack65 supporta l'integrazione con reti intelligenti basate su cloud, permettendo diagnostica rapida e consentendo la manutenzione remota per un efficiente miglioramento delle configurazioni.

Flessibilità per l'adattamento

Oltre al suo design compatto e al suo involucro robusto certificato, l'IPack65 offre una serie di funzionalità adattabili per soddisfare specifiche personalizzate. Supportando una vasta gamma di tensioni di ingresso (85-275 V AC o 85-410 V DC ) è compatibile sia con 400 V DC che con 230 V AC e offre opzioni di distrubuzione versatili. Il sistema include una funzione di backup con batterie classificate IP65 e un armadio esterno di tipo T2 dotato di batterie al litio, garantendo la continuità operativa in caso di guasto dell'alimentazione. Ideale per installazioni su torri alimentate a 400 V DC , il coperchio leggero di IPack65 ne aumenta l'adattabilità. Tra le caratteristiche degne di nota vi sono anche un dispositivo di protezione da sovratensioni (SPD), due interruttori per la distribuzione della batteria e quindici interruttori per la distribuzione del carico che possono essere personalizzati. Un cablaggio semplice è facilitato da un morsetto di ingresso e una barra di legatura dei cavi, mentre un indicatore LED visibile dal basso fornisce informazioni chiare sullo stato del sistema per il personale di servizio sul campo.

L'IPack65 è disponibile sul mercato globale a partire dal 29 novembre 2023. Per maggiori informazioni, si prega di fare riferimento a: https://www.eltek.com/insights/IP65/.

Informazioni su Delta

Fondata nel 1971, Delta è un'azienda leader a livello mondiale che produce alimentatori switching e prodotti per la gestione termica. Delta offre un ricco portafoglio di sistemi e soluzioni intelligenti per il risparmio energetico in vari settori, quali automazione industriale e building, telecomunicazioni, infrastruttura dei data center, ricarica di veicoli elettrici, energia rinnovabile, stoccaggio dell'energia e soluzioni di visualizzazione per promuovere lo sviluppo della produzione intelligente e delle città sostenibili. In linea con il suo obiettivo di responsabilità aziendale e guidata dal motto "Innovare, risparmiare e proteggere l'ambiente per garantire un futuro migliore", Delta sfrutta le sue competenze chiave nel campo dei componenti elettronici di alimentazione ad alta efficienza e il suo modello di business con ESG integrata per affrontare i principali problemi ambientali, come il cambiamento climatico. Delta offre ai clienti numerosi servizi tramite i suoi uffici vendite, i centri di ricerca e sviluppo e gli impianti di produzione dislocati in quasi 200 sedi nei 5 continenti.

Nel corso degli anni, Delta ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti globali per i risultati conseguiti, le tecnologie innovative e l'impegno a favore della responsabilità sociale d'impresa (ESG). Dal 2011, Delta è stata inclusa nel Dow Jones Sustainability™ World Index (DJSI World) per 12 anni consecutivi. Nel 2022, Delta ha anche ricevuto il riconoscimento del CDP con due valutazioni di livello "A" per il notevole contributo nell'affrontare i problemi legati al cambiamento climatico e alla sicurezza idrica ed è stata nominata per il terzo anno consecutivo Supplier Engagement Leader per il suo continuo sviluppo di una catena del valore sostenibile.

Per informazioni dettagliate su Delta, visitare il sito Web: www.delta-emea.com

